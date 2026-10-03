GFL Bowl: Dresden stoppt Serienmeister Potsdam

Vor über 25.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion sichern sich die Monarchs ihren zweiten Titel. Für Potsdam endet eine Ära der Dominanz.

Die Dresden Monarchs haben den Serienmeister Potsdam Royals gestoppt und sich zum zweiten Mal den Titel der German Football League (GFL) gesichert. Vor über 25.000 Fans im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion setzten sich die Monarchs in einem spannenden Finale 27:19 durch. Ihren ersten Triumph hatten die Sachsen, die in dieser Saison ungeschlagen ins Endspiel eingezogen waren, 2021 gefeiert.

Für Potsdam endete mit der Niederlage eine Ära der Dominanz. Im vergangenen Jahr hatten die Royals durch den Sieg im Endspiel gegen Dresden als viertes Team nach den Berlin Adlern, den Braunschweig Lions und den Hamburg Blue Devils ihren dritten Titel in Serie gewonnen.

Nach 2024 und 2025 standen sich wieder Dresden und Potsdam im GFL Bowl gegenüber. Rekordsieger der GFL ist mit zwölf Titeln die Mannschaft der Lions aus Braunschweig, die 2019 letztmals gewannen.