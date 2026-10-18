Alex McPherson schockt mit Auburn die Nummer eins Georgia und entscheidet den Rivalen-Kracher mit dem letzten Kick. Für den Bruder von Bengals-Kicker Evan McPherson ist es der Höhepunkt einer besonderen Rückkehr.

Was für ein Märchen im College-Football! Alex McPherson hat Auburn zum sensationellen Sieg über die Nummer eins geführt. Der Kicker verwandelte gegen Georgia ein Field Goal aus 34 Yards mit auslaufender Uhr und sicherte den Tigers als krassem Außenseiter den 27:24-Erfolg.

Underdog Auburn feiert beeindruckendes Comeback nach 0:14

Auburn war in Athens mit 18,5 Punkten Rückstand als Underdog eingeschätzt worden, lag nach einem 0:14-Rückstand aber zur Halbzeit 17:14 vorn. Georgia glich 2:58 Minuten vor Schluss noch zum 24:24 aus.

Doch Auburn eroberte nach einem Fumble den Ball zurück, marschierte bis an die gegnerische 19-Yard-Linie und schickte McPherson zum entscheidenden Kick aufs Feld.

Nach Oklahomas Erfolg gegen die damalige Nummer eins Texas am vergangenen Wochenende verlor damit zum zweiten Mal nacheinander der Topfavorit gegen ein ungeranktes Team.

McPherson krönt Weg zurück nach heftiger OP

Der Gamewinner hat für McPherson eine besondere Bedeutung. Während einer schweren Darmerkrankung mit Colitis ulcerosa und Morbus Crohn wurde ihm 2024 der gesamte Dickdarm entfernt. Zuvor hatte der Kicker massiv Gewicht verloren und wog bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus nur noch knapp 50 Kilo.

„In der Woche, in der es losging, musste ich 15- bis 20-mal am Tag zur Toilette laufen“, hatte McPherson im vergangenen Jahr über die ersten Symptome berichtet. „Ich dachte, ich hätte nur eine Grippe, einen Magen-Darm-Infekt oder irgendetwas anderes. Ich hatte 20 Pfund abgenommen.“ Insgesamt verlor er 25 Kilo.

Nach dem Leidensweg zu Bruder Evan McPherson in die NFL?

Bei den SEC Media Days im Juli erklärte McPherson, er habe seine frühere Stärke wiedergefunden: „Es ist wirklich toll und aufregend, wieder normal und dort zu sein, wo ich einmal war. Ich habe wieder die Kraft, so zu kicken, wie ich es möchte und wie früher. Ich glaube, ich kicke so gut wie seit meiner Erkrankung nicht mehr, und es ist großartig, wieder mit den Jungs voll mitspielen zu können.“

McPherson steht in seinem letzten Jahr bei Auburn. Schon an der Highschool hatte er mit einem Field Goal aus 61 Yards auf sich aufmerksam gemacht.

DEINE MEINUNG

Sein älterer Bruder Evan McPherson bestreitet bei den Cincinnati Bengals seine sechste NFL-Saison – ein möglicher NFL-Schritt von Alex im Jahr 2027 wäre nach dessen Leidensweg vor zwei Jahren kaum vorstellbar gewesen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.