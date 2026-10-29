WNBA-Finals: Entscheidung fällt in Spiel sieben

Atlanta Dream gleicht gegen die Golden State Valkyries zum 3:3 aus, in der Nacht zu Sonntag wird der Titel vergeben.

Atlanta Dream hat im Finale der Frauen-Basketball-Profiliga WNBA das alles entscheidende siebte Spiel erzwungen. Das Team um die US-Weltmeisterinnen Angel Reese und Rhyne Howard gewann das sechste Duell gegen die Golden State Valkyries am Donnerstag vor Heimpublikum 80:69, wehrte den Matchball ab und glich in der Best-of-seven-Serie zum 3:3 aus.

Damit wird der Titel in der Nacht zu Sonntag (01.00 Uhr MEZ) in San Francisco vergeben. Für beide Teams geht es im Alles-oder-Nichts-Spiel um die erste Meisterschaft der Geschichte.

Das sechste Finale war aus Kapazitätsgründen kurzfristig in die State Farm Arena, Halle des NBA-Teams Atlanta Hawks, verlegt worden. Gut 17.000 Fans konnten dabei sein und damit deutlich mehr als in der Gateway Center Arena (Kapazität: 3500), wo Atlanta Dream die meisten Heimspiele der aktuellen Saison absolviert hat. Durch den Umzug musste die Partie allerdings schon mittags (12.30 Uhr Ortszeit) beginnen, da die Hawks am Abend in der Arena auf die Cleveland Cavaliers treffen.

Atlanta begann stark, dominierte das Geschehen. Schon zur Pause lagen die überforderten Valkyries mit 20 Punkten zurück (26:46), die Wende gelang nicht mehr. Topscorerin bei den Gastgeberinnen war Allisha Gray mit 23 Punkten.

Die Valkyries, Schwesterteam der Golden State Warriors aus der NBA, waren erst im Vorjahr bei einer Expansion als 13. Franchise in die WNBA gekommen. Atlanta spielt seit 2008 in der nordamerikanischen Profiliga.