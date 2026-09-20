Nächster Erfolg für DBB-Star Fiebich

Leonie Fiebich fährt in der WNBA den nächsten Sieg ein. Mit New York Liberty ist die deutsche Basketball-Nationalspielerin gegen Toronto Tempo erfolgreich.

Nach der Rückkehr von der Heim-WM in Berlin hat die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich mit New York Liberty auch das zweite Spiel im Hauptrunden-Endspurt der Profiliga WNBA gewonnen.

Bei Toronto Tempo setzte sich der Champion von 2024 am Sonntag mit 106:69 durch, Fiebichs Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally kam für die Franchise aus Kanada wie zuletzt nicht zum Einsatz.

WNBA: Fiebich mit sechs Punkten

New York hat sein Playoff-Ticket bereits sicher, zwei Spiele stehen vor Beginn der Meisterrunde noch aus. Die Liberty spielt am Montag und Mittwoch (jeweils Ortszeit) gegen Atlanta Dream.

Fiebich kam gegen Toronto, das die Postseason nicht mehr erreichen kann, in 24 Minuten auf sechs Punkte. Topscorerin war US-Weltmeisterin Breanna Stewart (27 Punkte). Bei Toronto Tempo arbeitet Bundestrainer Olaf Lange als Assistenzcoach.