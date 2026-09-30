Großer Erfolg für Nationalspielerin Fiebich

Nationalspielerin Leonie Fiebich erreicht mit ihrem Klub New York Liberty das Halbfinale der WNBA-Playoffs - und das auf besondere Weise.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich ist mit New York Liberty in das Halbfinale der WNBA-Playoffs eingezogen. Im zweiten Duell mit dem favorisierten Hauptrundensieger Minnesota Lynx setzte sich das Team um die 26-Jährige mit 87:71 durch und entschied die Best-of-three-Serie somit für sich.

Wie bereits beim 91:75 zum Viertelfinalauftakt glänzte US-Star Breanna Stewart als Topscorerin mit 21 Punkten. Gemeinsam mit Jonquel Jones, der mit ebenfalls 21 Zählern und 13 Rebounds ein Double-Double gelang, und Sabrina Ionescu (18) führte die 32-Jährige New York in die Runde der besten Vier. Fiebich steuerte nach 16 Zählern zum Auftakt sieben Punkte bei.

Caitlin Clark verhindert Indiana-Aus

New York ist damit das erste Team, das als Hauptrundenachter die an Nummer eins gesetzte Mannschaft in der ersten Playoff-Runde bezwungen hat. Beim Titelgewinn 2024 hatte New York Minnesota im Finale geschlagen. Im Halbfinale treffen Fiebich und Co. nun auf Atlanta Dream oder die Washington Mystics, in der Serie führt Atlanta mit 1:0.

Superstar Caitlin Clark verhinderte derweil mit einer Glanzleistung maßgeblich das Aus von Indiana Fever. Bereits in den ersten 20 Minuten gelang der 24-Jährigen beim 99:89 gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces mit 14 Zählern und 11 Assists als erster Spielerin in der ersten Hälfte eines Playoff-Spiels ein Double-Double aus Punkten und Vorlagen.

Bis zum Ende der Partie baute Clark ihre Werte auf 27 Zähler und 15 Assists aus. In der Serie steht es nun 1:1, Spiel drei findet am Donnerstag (Ortszeit) in Las Vegas statt.