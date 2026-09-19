WNBA: Fiebich gewinnt erstes Spiel nach Heim-WM
Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich siegt mit New York Liberty beim Spitzenteam Minnesota Lynx. Torontos Nyara Sabally kommt nicht zum Einsatz.
Sechs Tage nach dem letzten Spiel bei der Heim-WM hat die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich einen Sieg gegen das WNBA-Spitzenteam Minnesota Lynx gefeiert.
Mit New York Liberty gewann die 26-Jährige 93:81 in Minneapolis, Fiebich stand von Beginn an auf dem Court. Sie erzielte drei Punkte, sammelte fünf Rebounds und zwei Assists.
Fiebich und Co. ärgern Minnesota Lynx
Ihre Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally kam beim 85:103 von Toronto Tempo gegen Indiana Fever nicht zum Einsatz. Fiebich und Sabally hatten am vergangenen Sonntag mit Deutschland im Spiel um Platz drei gegen Spanien verloren (58:81).
Der WM-Titel ging zum fünften Mal nacheinander und zum zwölften Mal insgesamt an die USA. Fiebich wurde ins Allstar-Team gewählt.
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In der WNBA hat Fiebich mit Liberty noch Titelchancen. Toronto ist bereits länger aus dem Rennen.