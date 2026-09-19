WNBA: Fiebich gewinnt erstes Spiel nach Heim-WM

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich siegt mit New York Liberty beim Spitzenteam Minnesota Lynx. Torontos Nyara Sabally kommt nicht zum Einsatz.

Sechs Tage nach dem letzten Spiel bei der Heim-WM hat die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich einen Sieg gegen das WNBA-Spitzenteam Minnesota Lynx gefeiert.

Mit New York Liberty gewann die 26-Jährige 93:81 in Minneapolis, Fiebich stand von Beginn an auf dem Court. Sie erzielte drei Punkte, sammelte fünf Rebounds und zwei Assists.

Leonie Fiebich (l.) hat noch Titelchancen Leonie Fiebich (l.) hat noch Titelchancen © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CALEB BOWLIN

Fiebich und Co. ärgern Minnesota Lynx

Ihre Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally kam beim 85:103 von Toronto Tempo gegen Indiana Fever nicht zum Einsatz. Fiebich und Sabally hatten am vergangenen Sonntag mit Deutschland im Spiel um Platz drei gegen Spanien verloren (58:81).

Der WM-Titel ging zum fünften Mal nacheinander und zum zwölften Mal insgesamt an die USA. Fiebich wurde ins Allstar-Team gewählt.

In der WNBA hat Fiebich mit Liberty noch Titelchancen. Toronto ist bereits länger aus dem Rennen.