Zum Start in die WNBA-Playoffs setzt das Team um die deutsche Nationalspielerin ein Ausrufezeichen. US-Star Breanna Stewart liefert eine Gala.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich und ihr WNBA-Team New York Liberty sind mit einem Auswärtssieg in die Playoffs gestartet. Beim 91:75 gegen den favorisierten Hauptrundensieger Minnesota Lynx glänzte Fiebich mit 16 Punkten, US-Star Breanna Stewart trumpfte mit 34 Zählern ganz groß auf.

In der Serie im Modus Best-of-three benötigen die Liberty damit noch einen Sieg zum Einzug ins Halbfinale. Das zweite Spiel findet in der Nacht zu Mittwoch in New York statt, in einem möglichen entscheidenden dritten Spiel müsste das Fiebich-Team auswärts ran. Beim Titelgewinn 2024 hatte New York Minnesota im Finale geschlagen.

WNBA: Fiebich mit Rebounds und drei Assists

Fiebich traf vor 12.339 Fans im Target Center von Minneapolis vier ihrer fünf Drei-Punkte-Würfe. Zudem verbuchte die 26-Jährige unter anderem acht Rebounds und drei Assists.

„Es ist offensichtlich: Wenn du das schlechter gesetzte Team bist, willst du dir natürlich ein Spiel klauen“, sagte Stewart nach ihrer Gala: „Aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen. Dieses Team ist ganz offensichtlich außergewöhnlich talentiert, und sie werden alles geben, was sie haben – und wir werden bereit dafür sein.“