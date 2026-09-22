Fiebich-Team verspielt Heimvorteil

Im vorletzten Hauptrundenspiel setzt es für die deutsche Nationalspielerin mit der Liberty eine Niederlage. Damit ist der Heimvorteil in den Playoffs weg.

Nach großen Problemen hat Leonie Fiebich einen Rückschlag in der Basketball-Profiliga WNBA kassiert und mit New York Liberty die Chance auf den Heimvorteil zum Start in die Playoffs verspielt. Durch ein 84:95 in eigener Halle gegen Atlanta Dream kann das Team um die deutsche Nationalspielerin in der Tabelle nicht mehr unter die besten vier kommen.

Fiebich vergab all ihre drei Würfe aus dem Feld, traf einen von zwei Versuchen an der Freiwurflinie und kam in gut 32 Minuten Einsatzzeit auf einen Punkt. Positiv waren die sechs Assists der 26-Jährigen, die zur Starting Five gehörte. Die Liberty erlitt die erste Niederlage nach drei Siegen in Serie.

WNBA: New York könnte noch Sechster werden

New York (26:17) ist derzeit Tabellenachter, könnte mit einem Sieg in einem weiteren Duell mit Atlanta am Mittwoch (Ortszeit) aber noch auf Position sechs vorrücken. Die Washington Mystics (26:16) und die Dallas Wings (26:17) kann die Liberty rechnerisch überholen und die Ausgangssituation vor der Meisterrunde verbessern.

Topscorerin bei New York war einmal mehr Breanna Stewart (27 Punkte), die das US-Team zuletzt bei der WM in Berlin als wertvollste Spielerin (MVP) zum Titel geführt hatte. Fiebich war mit der deutschen Mannschaft beim Heimturnier auf dem vierten Platz gelandet.