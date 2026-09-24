Bittere Niederlage: Deutsches Basketball-Ass vor Playoff-Hammer

Am letzten Spieltag der Regular Season gelingt Leonie Fiebich mit New York Liberty kein Sprung mehr in der Tabelle. In den Playoffs wartet die vermeintlich schwerste Aufgabe.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich geht mit New York Liberty nach einem enttäuschenden Abschluss der Hauptrunde als Tabellenachte in die Play-offs der WNBA. Der Meister von 2024 unterlag Atlanta Dream im letzten Spiel der Regular Season deutlich mit 65:83 und kassierte damit die zweite Niederlage gegen Atlanta innerhalb von drei Tagen.

Fiebich blieb dabei ohne Punkt. Die 26-Jährige stand erneut in der Starting Five, kam allerdings nur gut 16 Minuten zum Einsatz und nahm lediglich einen Wurf aus dem Feld. Neben zwei Rebounds verbuchte die Flügelspielerin einen Ballgewinn.

Kein Durchkommen für Leonie Fiebich (rechts) Kein Durchkommen für Leonie Fiebich (rechts) © GETTY IMAGES/AFP/SID/Caleb Bowlin

WNBA: New York trifft auf Minnesota

New York beendet die Hauptrunde mit einer Bilanz von 26 Siegen und 18 Niederlagen auf Rang acht. Damit trifft Liberty in der ersten Play-off-Runde ab Sonntag auf den Hauptrundensieger, Minnesota Lynx oder Golden State Valkyries. Die Serie wird im Modus Best-of-three ausgetragen, in einem möglichen entscheidenden dritten Spiel müsste New York auswärts ran.

WNBA: Nyara Sabally und Frieda Bühner verpassen Playoffs

Fiebich ist die einzige deutsche Spielerin, die noch Chancen auf den WNBA-Titel hat. Nyara Sabally verpasste mit Toronto Tempo ebenso die Play-offs wie Frieda Bühner mit Portland Fire. Fiebich hatte mit New York bereits 2024 die Meisterschaft gewonnen. Bei der Heim-WM in Berlin belegte sie zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft Rang vier und wurde anschließend ins Allstar-Team des Turniers gewählt.