Total Nonstop Action im Free-TV: TNA Wrestling kommt zu SPORT1

TNA Wrestling kommt zu SPORT1: Ab Dienstag, 3. November 2026, zeigt der Sender die Wrestling-Shows wöchentlich um 22.15 Uhr im Free-TV. Durch die Sendungen führt ein deutsches Kommentatoren-Duo: Denis Pötzsch und Walandi Tsanti. Mit TNA holt SPORT1 eine international etablierte Wrestling-Marke ins Programm und spricht damit langjährige Fans genauso an wie Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Sport neu entdecken.

Über 20 Jahre Geschichte, modernes Produkt

TNA steht für „Total Nonstop Action“ und verbindet eine über 20-jährige Geschichte mit einem modernen, dynamischen Wrestling-Produkt. Auf SPORT1 laufen sie mit deutschem Kommentar und sind für alle frei empfangbar.

Pötzsch und Tsanti am Mikrofon

Für den deutschen Kommentar setzt SPORT1 auf Denis Pötzsch und Walandi Tsanti. Beide kennen das Geschäft aus unterschiedlichen Sport- und Entertainment-Umfeldern. Für Denis Pötzsch schließt sich mit dem Start ein Kreis: Er hat die Shows bereits zu Impact-Zeiten am Mikrofon begleitet. Auch Walandi Tsanti ist für Wrestling-Fans kein Unbekannter: zehn Jahre lang hat er WWE SmackDown kommentiert.

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: „Wir bauen unser Sportprogramm Schritt für Schritt aus und TNA Wrestling passt genau in diesen Weg. Die Marke hat eine lange Tradition und ist gleichzeitig ein modernes, schnelles Produkt. Damit erreichen wir eingefleischte Wrestling-Fans und genauso Menschen, die den Sport bei uns zum ersten Mal sehen. Ab November ist TNA im Free-TV bei SPORT1 zu Hause.“

Denis Pötzsch, Kommentator: „Walandi und ich freuen uns sehr darauf, den Fans TNA Wrestling künftig auf SPORT1 als Kommentatoren zu präsentieren. TNA ist ein faszinierender Wrestling-Brand mit einer über 20-jährigen Geschichte und gleichzeitig ein extrem modernes, dynamisches Produkt. Für mich persönlich ist es zudem eine ganz besondere Heimkehr, da ich die Shows bereits zu Impact-Zeiten am Mikrofon begleiten durfte. Was die Zuschauer auf SPORT1 erwartet? In drei Worten: ‚Total Nonstop Action.‘“