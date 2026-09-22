Willkommen in deiner neuen SPORT1 App

Wir haben deine SPORT1 App überarbeitet mit einem Ziel: dass du schneller und einfacher bei den Inhalten landest, die dich interessieren. Hier der Überblick, damit du dich sofort zurechtfindest.

Top-Events auf der Startseite

Die Event-Highlights findest du künftig noch schneller und übersichtlicher Die Event-Highlights findest du künftig noch schneller und übersichtlicher © SPORT1

Auch auf der Startseite siehst du direkt die wichtigsten Top-Events des Tages und kommenden Spiele – kompakt, ganz ohne zu wechseln.

Ergebnisse – übersichtlicher und noch schneller

Jede Menge Live-Action? Mit der neuen Übersicht bist du stets schnell informiert Jede Menge Live-Action? Mit der neuen Übersicht bist du stets schnell informiert © SPORT1

Ergebnisse, Liveticker, Spielpläne und Kalender findest du an gewohnter Stelle – übersichtlicher sortiert und schneller erreichbar.

Dein persönlicher Bereich

Neuigkeiten zu deinen persönlichen Favoriten – ob Teams, Ligen oder Sportarten – findest du ab sofort ganz unkompliziert Neuigkeiten zu deinen persönlichen Favoriten – ob Teams, Ligen oder Sportarten – findest du ab sofort ganz unkompliziert © SPORT1

Deine Favoriten haben jetzt einen festen Platz auf der Startseite: alle News, die Spiele deines Teams und wichtige Updates auf einen Blick.

Menü & Navigation

Deine Navigation ist jetzt aufgeräumter: Home, Newsticker, Ergebnisse, Video & TV und Menü.

Newsticker: Aktualität ist uns wichtig, deshalb funktioniert der Zugriff auf die Schlagzeilen jetzt noch prominenter.

Menü: Hier findest du ab sofort alle Sportarten und Wettbewerbe sowie deine Einstellungen (Menü > Einstellungen).

Menü & Einstellungen

Video & TV

Video & TV bleibt an seinem gewohnten Platz mit allen Highlights, Reportagen, Sendungen und Shows.

Video & TV

Was kommt in Zukunft?

Dark Mode, noch mehr Sportdaten und spannende Geschichten – wir bleiben dran!

Du hast Anregungen oder Fragen? Dann schreibe uns eine Nachricht an feedback-digital@sport1.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht!