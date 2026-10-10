Patrick Lange verabschiedet sich beim Ironman auf Hawaii frühzeitig. Die deutsche Legende erlebt ein Drama.

Patrick Lange muss den Traum vom vierten Triumph auf Hawaii nach einem persönlichen Drama vorzeitig begraben. Der Routinier wurde nach starkem Schwimmen auf der Radstrecke nach und nach durchgereicht, musste schließlich von Krämpfen geplagt aufgeben – und erlebte einen ganzen bitteren Abschied vom Ironman-Mekka. Erstmals fuhr der 40-Jährige nach gut 65 Kilometern an den Straßenrand, fasste sich an den linken hinteren Oberschenkel und fuhr nach minutenlanger Beratung mit seinem Trainer Ben Reszel erstmal weiter.

„Er hat bei uns gestoppt und gesagt, dass es sich nicht gut anfühlt. Es ist eine Krampfneigung da über die gesamte hintere Kette“, erzählte Reszel im ZDF: „Aber der Kreislauf ist auf jeden Fall da.“ Nach dem unfreiwilligen Zwischenstopp bewegte sich Lange schon auf Plätzen jenseits der 40, jegliche Chancen auf eine Spitzenplatzierung waren dahin. Nach 96 der insgesamt 180,2 Radkilometer ging es dann aber endgültig nicht mehr weiter. Beim siebten Start auf seiner Lieblingsinsel musste der Hesse zum zweiten Mal nach 2019 aussteigen, auch damals war auf der Radstrecke Schluss.

Lange steigt von Krämpfen geplagt aus

„Das ist natürlich eine brutale Entscheidung“, sagte sein Trainer. Lange habe bereits bei seiner Aufgabe im April beim Ironman Texas ähnliche Probleme gehabt. Nun habe er gehofft, dass die Beschwerden mit der Zeit wieder nachlassen würden – doch vergebens. Es sei „unheimlich brutal, erschütternd, super schwer“, führte Reszel aus. Wenn man als Fünfter aufs Rad steige und immer weiter durchgereicht werde, „macht das etwas mit einem. Du verlierst so ein bisschen die Verbindung zum Rennen und es wird immer schwerer.“ Schließlich zog er bei der Wende in Hawaii einen Schlussstrich.

Die vorangegangene Austragung der Männer auf Hawaii hatte Lange im Jahr 2024 gewonnen, zuvor hatte er bereits 2017 und 2018 auf Big Island triumphiert. Mit einem vierten Erfolg hätte der Hesse zum alleinigen deutschen Rekordhalter vor Jan Frodeno aufsteigen können. Doch es bleibt bei drei Gold-, einer Silber- sowie einer Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften. Bereits im Juli hatte Lange sein Karriereende angekündigt, nach dem Drama von Hawaii bestreitet er sein endgültig letztes Rennen im kommenden Juli bei der Challenge Roth.