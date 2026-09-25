Die deutschen Para-Sportlerinnen und -Sportler feiern bei den Finals der World Triathlon Championship Series Erfolge.

Die deutschen Para-Sportler haben bei den Finals der World Triathlon Championship Series im spanischen Pontevedra zwei Medaillen gewonnen.

Schulz erneut WM-Vize

Der zweimalige Paralympics-Sieger und viermalige WM-Champion Martin Schulz (Leipzig) feierte beim Titelgewinn des US-Amerikaners Chris Hammer auf Platz zwei seine elfte Podestplatzierung bei Welttitelkämpfen.

Die Nürnbergerin Anja Renner wiederholte mit Guide Maria Paulig als Dritte hinter der erfolgreichen Titelverteidigerin und Lokalmatadorin Susana Rodriguez sowie Francesca Tarantello (Italien) ihr Ergebnis von 2025 bei der WM in Australien.