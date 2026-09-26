Casper Stornes, der im vergangenen Jahr in Nizza triumphiert hatte, sagt die Ironman-WM auf Hawaii ab. Der Norweger wird von einer Windböe erfasst und stürzt schwer beim Radtraining.

Die Ironman-WM auf Hawaii steigt ohne den Titelverteidiger. Der norwegische Triathlet Casper Stornes, der im vergangenen Jahr in Nizza triumphiert hatte, sagte seine Teilnahme nach einem schweren Trainingssturz ab.

„Das ist kein KI-Video, wie ich verletzt bin“, sagte der 29-Jährige bei Instagram.

Schlüsselbeinbruch stoppt Stornes

In der Vorbereitung auf das Rennen am 10. Oktober sei sein Vorderrad von starkem Wind erwischt worden, Stornes stürzte über den Lenker. „Ich bin auf die Schulter gefallen und habe mir das Schlüsselbein gebrochen“, sagte der Skandinavier, der mit einer Schlinge um den rechten Arm, einem großen Pflaster auf der Schulter und einem Verband am linken Bein vor der Kamera saß. Zudem habe er eine Fraktur eines Lendenwirbels erlitten.

Erstmals seit 2022 finden die WM-Rennen der Männer und Frauen über die Langdistanz im selben Jahr auf Hawaii statt. Zuletzt war der Titel der Männer über 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,2 km Laufen in Nizza vergeben worden.