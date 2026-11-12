Ein spektakuläres Gerücht verbreitet sich in Polen und auch in Spanien. Im Zentrum steht dabei ein interessanter Spieler, der vor nicht allzu langer Zeit kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga stand.

Vor nicht ganz drei Monaten stand er kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund: In den letzten Stunden des Transferfensters musste der BVB einen Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias finden – und die Wahl war zwischen dem letztlich ausgeliehenen Ethan Nwaneri und dem polnischen Youngster Marcel Regula zu treffen.

Nwaneri kam vom FC Arsenal in den Ruhrpott, Regula blieb bei Zaglebie Lubin. Und dort wird der 20-Jährige mittlerweile mit einem noch größeren Klub in Verbindung gebracht. Das angebliche Interesse von Real Madrid an Regula sorgt in Polen für mächtig Gesprächsstoff – obwohl es am Wahrheitsgehalt der Spekulationen auch Zweifel gibt.

Das Portal fussballdaten.de hatte berichtet, dass der spanische Klub den Offensivspieler im Blick habe. Nach Informationen des polnischen Portals Pilka Nozna gibt es dagegen kein entsprechendes Interesse. Auch Meczyki hält das Gerücht nach eigener Recherche für haltlos. In Spanien widmete sogar die Marca dem Thema einen Artikel. „Das Gerücht, das Polen verrückt macht“, titelte die Sportzeitung aus Madrid.

In der polnischen Nationalmannschaft wird schon gescherzt

Bestes Beispiel für den Wirbel in Polen: Beim Training der Nationalmannschaft griff Matty Cash das Thema auf und rief seinem Mitspieler lachend zu: „Mourinho! Real Madrid!“ Regula nahm den Scherz gelassen auf.

Angeblich soll Real-Trainer José Mourinho ein Befürworter einer Verpflichtung sein und Regula bereits während seiner Zeit bei Benfica Lissabon verfolgt haben. Konkrete Gespräche zwischen den Klubs habe es demnach bislang nicht gegeben. Aus dem Umfeld des Spielers hieß es auf die Frage nach dem angeblichen Interesse: „Transfers bevorzugen Diskretion.“

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Nach Informationen von SPORT1 hat der BVB Regula weiter im Visier. Selbst ein Wechsel im Winter ist nicht ausgeschlossen.

In bislang 14 Spielen kommt Regula auf fünf Tore und einen Assist. Was ihn außerdem interessant macht: Transfermarkt.de taxiert seinen Marktwert derweil auf „nur“ sieben Millionen Euro. Auch wenn er für diese Summe womöglich schon nicht mehr zu haben sein dürfte, hat der Youngster das Potenzial zum Schnäppchen. Sein aktueller Vertrag ist noch bis 2028 gültig.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.