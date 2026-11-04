JJ Gabriel steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Das Juwel von Manchester United wurde bereits in der spanischen Hauptstadt gesichtet.

Real Madrid steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von JJ Gabriel. Der 16 Jahre alte Engländer trainiert nach Informationen der spanischen Zeitung Marca bereits in Madrid. Währenddessen sollen die letzten Details seines Transfers von Manchester United nach Spanien geklärt werden.

Sky berichtet von einer grundsätzlichen mündlichen Einigung zwischen dem Youngster und den Königlichen. Ein Wechsel soll frühestens im Januar 2027 stattfinden.

Der FC Barcelona hatte sich ebenfalls nach Gabriel erkundigt, soll im Rennen um den Angreifer aber keine Rolle mehr spielen. Auch der FC Bayern wurde in Verbindung mit dem Youngster genannt. Es soll erste Kontaktaufnahmen der Münchner zur Spielerseite gegeben haben. Der Jugend-Nationalspieler Englands habe sich aber für einen Karriereweg bei den Königlichen entschieden.

Sein Deal übertrumpfte sogar Neymar

Gabriel hatte bei United um einen Abschied gebeten. Der Offensivspieler, der bei den Red Devils für die U21 aufläuft, hatte dort früh für Aufsehen gesorgt. Bereits mit 14 Jahren unterschrieb er einen Nike-Vertrag, der nach Berichten aus England höher dotiert gewesen sein soll als Neymars Deal in diesem Alter.

Als Gabriel zu United kam, wurde er gemeinsam mit Cristiano Ronaldos Sohn präsentiert. Nun scheinen die Weichen in Richtung Zukunft bei Real Madrid endgültig gestellt zu sein. Für viele andere Vereine wie Barca oder Bayern bedeutet das eine Absage.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.