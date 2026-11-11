Der ehemalige englische Stürmer Emile Heskey rät Trent Alexander-Arnold zu einem Wechsel zum FC Bayern München. Er ist nicht der Erste, der diese Idee ins Spiel bringt.

Nach dem britischen Ex-Stürmer Stan Collymore hat nun auch Ex-Nationalspieler Emile Heskey eine gewagte Transfer-Idee für den FC Bayern München ins Spiel gebracht.

Wie der 48-Jährige im Gespräch mit der Gaming-Plattform Eldorado verriet, rät er Verteidiger Trent-Alexander Arnold zu einem Wechsel von Real Madrid zum deutschen Rekordmeister. „Der FC Bayern München wäre ein guter Schritt für Trent Alexander-Arnold. Die deutsche Liga, die Bundesliga, ist sehr umkämpft. Er wäre dort beim größten Verein, und das wäre großartig für ihn“, sagte der langjährige englische Stürmer Heskey.

Trent Alexander-Arnold spielt für Real Madrid Trent Alexander-Arnold spielt für Real Madrid © IMAGO/PS Images

Auch Stan Collymore bringt den FC Bayern ins Spiel

Alexander-Arnold steht bei den Königlichen noch bis 2031 unter Vertrag, kämpft unter Trainer José Mourinho aber um regelmäßige Einsatzzeit. In der laufenden Saison kam er für Madrid erst acht Mal zum Einsatz und stand dabei nur fünf Mal in der Startelf.

Auch Stan Collymore hatte vor wenigen Wochen einen ähnlichen Gedanken geäußert: „Man könnte ihn auch leicht den Weg von Harry Kane gehen sehen und zu einem Klub wie Bayern wechseln, die ihn mit offenen Armen nehmen würden. Er würde über rechts marschieren und Bälle auf Olise, Díaz und Harry Kane schlagen“, hatte er in einem Interview mit dem griechischen Wettportal Betarades gesagt.

Ob der FC Bayern überhaupt einen weiteren Qualitätsspieler auf der Position des Rechtsverteidigers benötigt, ist jedoch fraglich. Alexander-Arnolds Marktwert wird auf 60 Millionen Euro taxiert. Mit Konrad Laimer und Josip Stanisic ist der deutsche Rekordmeister rechts hinten gut aufgestellt.

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Alternativ kann sich Emile Heskey auch eine Rückkehr des Real-Stars nach Liverpool vorstellen – trotz des Fanunmuts, der ihn bei seinem Abschied im Sommer 2025 begleitete: „Ich würde ihn gerne wieder bei Liverpool sehen. Bei all den negativen Aspekten, über die wir als Verteidiger sprechen, überwiegen, um ehrlich zu sein, die positiven. Was er in der Offensive leistet, wiegt das bei weitem auf“, wurde er deutlich.