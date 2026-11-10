FC Bayern: BBC vermeldet heißes Gerücht um Aaron Danks

Aaron Danks soll bei Manchester United auf dem Zettel stehen - allerdings nicht als Cheftrainer. Die Idee mit Bayerns Interimstrainer könnte aber schon bald hinfällig sein.

Manchester United denkt über die Verpflichtung von Bayern Münchens Interimstrainer Aaron Danks nach – so verlautet es zumindest aus einem der renommiertesten englischen Medienhäuser.

Wie die BBC berichtet, sieht der englische Rekordmeister in dem Briten eine mögliche Verstärkung für seinen angezählten Cheftrainer Michael Carrick – sollte dieser weiter im Amt bleiben.

Aaron Danks soll bei Manchester United für Interesse sorgen Aaron Danks soll bei Manchester United für Interesse sorgen © IMAGO/Vitalii Kliuiev

Danks kennt Carrick aus gemeinsamen Zeiten beim FC Middlesbrough. Außerdem sei er bei United schon im Sommer als eine Option ins Auge gefasst worden sein.

Carricks United-Zukunft entscheidet sich in Monaco

ManUnited befindet sich in einer handfesten Krise, in der Premier League bekleidet der einst so stolze Topklub aktuell den drittletzten Rang. 30 Gegentore in 15 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Wie die BBC weiter schreibt, wird Carricks Zukunft am Mittwoch in Monaco entschieden. Dort sollen sich demnach Geschäftsführer Omar Berrada und Fußball-Direktor Jason Wilcox einfinden. Dem Bericht zufolge wird das Duo eine Freistellung des aktuellen Cheftrainers empfehlen. Entscheiden werde dann Anteilseigner Sir Jim Ratcliffe, der in Monaco beheimatet ist.

Für den möglicherweise bald vakanten Chefposten an der Seitenlinie dürfte Danks nicht infrage kommen.

Gehandelt werden hier andere Namen wie Eddie Howe und Mauricio Pochettino, auch Julian Nagelsmann wurde schon mit den Red Devils in Verbindung gebracht.

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Danks bekennt sich zum FC Bayern

Danks wiederum bekannte sich kürzlich emotional zum FC Bayern. In einem Beitrag bei Instagram schrieb er: „Ich bin stolz auf den Zusammenhalt, die Charakterstärke und das Engagement, das alle in diesem unglaublichen Verein gezeigt haben. Wir gehen gemeinsam weiter vorwärts und freuen uns darauf, Vince wieder dort zu haben, wo er hingehört. Mia san mia“

Ob Danks‘ Worte eine Reaktion auf die zuvor auch schon in kleineren Medien kolportierten Gerüchte um Manchester United gewesen sein könnten, ist unklar. Der 43-Jährige übernahm die Rolle des erkrankten Kompany zuletzt interimsmäßig. Nach der Länderspielpause wird der eigentliche Chefcoach der Münchner wieder zurückerwartet, wie Uli Hoeneß jüngst verriet.