Jadon Sancho liegt offenbar ein konkretes Angebot vor

Jadon Sancho soll beim FC Getafe auf dem Zettel stehen. Es gibt wohl ein erstes Angebot an den ehemaligen BVB-Star, doch noch sollen finanzielle Hürden im Weg stehen.

Bahnt sich eine überraschende Verpflichtung von Jadon Sancho an? Der spanische Erstligist FC Getafe arbeitet offenbar intensiv an einem Deal mit dem vereinslosen Flügelspieler. Nach übereinstimmenden Berichten aus Spanien, Deutschland und England hat der Klub dem früheren Star von Borussia Dortmund inzwischen sogar ein offizielles Angebot vorgelegt.

Der 26-jährige Engländer ist seit dem 1. Juli ohne Verein, nachdem sein Vertrag bei Manchester United ausgelaufen war. Mehrere Monate lang wurde über eine mögliche Rückkehr zum BVB spekuliert, konkrete Fortschritte gab es jedoch nicht. Nun könnte Sancho seine Karriere stattdessen in der spanischen LaLiga fortsetzen.

Trainer José Bordalás sieht im ehemaligen Dortmunder laut Mundo Deportivo eine ideale Verstärkung für die offensiven Außenbahnen. Allerdings gilt die Finanzierung des Transfers als größte Hürde. Angeblich fordert Sancho derzeit ein Jahresgehalt von rund vier Millionen Euro. Eine Summe, die für den Madrider Vorortklub nur schwer darstellbar ist.

Getafe holte jüngst Carvajal – jetzt Sancho?

Getafe sucht deshalb nach Möglichkeiten, zusätzlichen Spielraum innerhalb der strengen Gehaltsgrenzen der Liga zu schaffen. Mit Dani Carvajal verpflichtete der Klub zuletzt bereits einen bekannten Spieler, der noch ohne Verein war.

Nach acht Spieltagen steht Getafe im unteren Tabellenmittelfeld und stellt mit lediglich vier Toren eine der schwächsten Offensiven der Liga.

DEINE MEINUNG

Für Sancho wäre der Wechsel eine Chance auf einen Neustart. Nach seinem 85-Millionen-Euro-Transfer von Borussia Dortmund zu Manchester United im Jahr 2021 konnte er die hohen Erwartungen nie dauerhaft erfüllen. Mehrere Leihstationen folgten, zuletzt bei Aston Villa.