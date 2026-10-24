Karl? "Die Erwartungshaltung ist eine ganz andere"

Vincent Karl kehrt Eintracht Frankfurt den Rücken - folgt er seinem großen Bruder Lennart zum FC Bayern?

Vincent Karl hat seinen Abschied von Eintracht Frankfurt verkündet. Der jüngere Bruder des deutschen Nationalspielers Lennart Karl will einen neuen Weg einschlagen, der ihn womöglich zum FC Bayern führen könnte.

„Nach drei unvergesslichen Jahren im NLZ Frankfurt ist es für mich an der Zeit, Abschied zu nehmen und ein neues Kapitel in meiner fußballerischen Laufbahn aufzuschlagen“, teilte der Nachwuchsfußballer bei Instagram mit. Sein Account dort hat bereits fast 100.000 Follower.

Vincent Karl könnte seinem Bruder nach München folgen Vincent Karl könnte seinem Bruder nach München folgen © IMAGO/Moritz Müller

Ob er künftig wie sein 18-jähriger Bruder für den FC Bayern auflaufen wird, ist noch unklar – mit den Münchnern wird er allerdings schon länger in Verbindung gebracht. Karl selbst (Jahrgang 2013) ließ den nächsten Schritt vorerst offen.

Karl bedankt sich bei der Eintracht

„Ein Kapitel geht zu Ende, ein neues beginnt“, schrieb er: „Ein großes Dankeschön geht an meine Trainer, Betreuer und vor allem an meine Mannschaft. Danke für die gemeinsame Zeit, die Höhen und Tiefen, die vielen besonderen Momente und dafür, dass wir immer zusammengehalten haben. Aus Mitspielern sind Freunde geworden.“

Lennart Karl spielte einst ebenfalls im Nachwuchsbereich der Eintracht. Nach einem Wechsel zu Viktoria Aschaffenburg schloss er sich 2022 dem FC Bayern an. Dort wurde er zum Profi und zum Nationalspieler.