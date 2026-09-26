Stuttgarts Jeltsch weckt wohl Interesse bei den ganz Großen

Beim VfB Stuttgart zählt der 20-jährige Finn Jeltsch zu den Säulen in der Defensive, in der Nationalmannschaft steht er kurz vor seinem Debüt. Diese Entwicklung bleibt auch einem der größten Vereine der Welt nicht verborgen.

Noch vor seinem möglichen Debüt für die deutsche Nationalmannschaft hat Finn Jeltsch offenbar das Interesse eines europäischen Schwergewichts geweckt. Wie die spanische Zeitung As berichtet, beobachtet Real Madrid die Entwicklung des Innenverteidigers des VfB Stuttgart.

Der 20-Jährige, dessen Vertrag beim VfB noch bis 2030 läuft, soll bei den Königlichen als Perspektivlösung für das Abwehrzentrum gelten. Hintergrund sei unter anderem die mittelfristig offene Zukunft von Antonio Rüdiger. Zudem beschäftigen die Madrilenen die Verletzungsprobleme von Éder Militao. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Finn Jeltsch zählt beim VfB Stuttgart zum Stammpersonal Finn Jeltsch zählt beim VfB Stuttgart zum Stammpersonal © IMAGO/foto2press

Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart wird wohl von Real Madrid beobachtet

Konkrete Gespräche zwischen den Vereinen oder ein offizielles Angebot werden bislang nicht vermeldet. Angesichts seiner sportlichen Bedeutung für den VfB dürfte ein möglicher Transfer allerdings mit einer hohen Ablöse verbunden sein.

Der deutsche U17-Weltmeister von 2023 wurde von Jürgen Klopp zuletzt in den DFB-Kader für die A-Länderspiele gegen Serbien und Griechenland nominiert und könnte dort sein Debüt feiern.

Jeltsch war Anfang 2025 für 9,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach Stuttgart gewechselt und entwickelte sich dort rasch zum Stammspieler und Leistungsträger. In der laufenden Saison stand er in allen sechs Pflichtspielen in der Startelf. Lediglich in der Champions League nahm ihn Trainer Sebastian Hoeneß beim ungefährdeten Sieg gegen Viking Stavanger nach 71 Minuten vom Feld, ansonsten bestritt er stets die vollen 90 Minuten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.