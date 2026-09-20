Newcastle wohl offen für Woltemade-Verkauf

Newcastle United soll nach Nick Woltemades Juventus-Leihe im Sommer 2027 für einen Verkauf offen sein.

Nick Woltemade könnte Newcastle United nach seiner Leihe zu Juventus Turin dauerhaft verlassen. Wie Football Insider berichtet, wären die Magpies im Sommer 2027 bereit, Angebote für einen dauerhaften Abgang des deutschen Nationalspielers anzuhören. Eine Kaufoption enthält der bis zum 30. Juni 2027 laufende Leihvertrag mit Juventus allerdings nicht.

Woltemade war erst 2025 für eine kolportierte Rekordablöse von umgerechnet rund 81 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt. In seiner ersten England-Saison erzielte der 24-Jährige in 51 Pflichtspielen elf Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Dennoch soll der Stürmer nicht mehr fest in den langfristigen Planungen von Trainer Matthias Jaissle stehen, nachdem Newcastle seine Offensive mit Matias Fernandez-Pardo verstärkt hatte.

Woltemade traf zuletzt beim 5:0 in der Europa League gegen NEC Nijmegen per Elfmeter erstmals für Juve und wurde nach 83 Minuten ausgewechselt. Jaissle hatte nach dem Abgang erklärt, Newcastle werde mit dem Spieler in Kontakt bleiben, da Woltemade weiterhin dem Klub gehöre. Der Klub reagierte auch auf Woltemades Premierentreffer in Italien.

Nick Woltemade traf zuletzt erstmals für Juventus Nick Woltemade traf zuletzt erstmals für Juventus © IMAGO/SOPA Images

Ein starker Verlauf der Saison in Italien könnte die Voraussetzungen für einen Verkauf verbessern. Vor seinem Wechsel nach England hatte Woltemade beim VfB Stuttgart mit 18 Toren in 36 Einsätzen überzeugt und zum Gewinn des DFB-Pokals beigetragen. Juventus käme im Fall eines dauerhaften Abgangs als möglicher Interessent infrage; vor dem Wechsel zu Newcastle war auch der FC Bayern heiß auf den DFB-Stürmer.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.