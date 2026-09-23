Transferticker: Ex-Bayern-Star Guerreiro nach Italien?

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+++ Top-Thema: Guerreiro zu italienischem Top-Klub? +++

Nach zehn Jahren in Deutschland ist der ehemalige BVB- und Bayern-Star Raphael Guerreiro seit diesem Sommer vereinslos. Nach dem ausgelaufenen Vertrag beim Rekordmeister steht der Portugiese weiterhin ohne Klub da. Doch das könnte sich bald ändern.

Wie Tuttomercato berichtet, soll insbesondere der italienische Top-Klub AS Rom erneut großes Interesse am Linksfuß haben. Der Tabellenführer der Serie A spielte unter Trainer Gian Piero Gasperini im 3-4-2-1-System zuletzt mit Nahuel Molina auf der linken Schiene, ein gelernte Linksaußen fehlt. Der Argentinier ist allerdings eigentlich auf der rechten Seite beheimatet.

Raphael Guerreiro könnte es in die Serie A zur AS Rom ziehen Raphael Guerreiro könnte es in die Serie A zur AS Rom ziehen © IMAGO/Eibner

Auch deshalb würde Guerreiro, der variabel auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist, für die Roma eine passende Verstärkung darstellen. Zudem wäre der 32-Jährige ablösefrei zu haben. Schon im Sommer beschäftigte sich die Roma mit einem Transfer des Portugiesen, der schlussendlich allerdings nicht zustande kam. Auch Olympiakos Piräus zeigt Interesse an Guerreiro.

2016 war Guerreiro nach dem Gewinn der Europameisterschaft mit Portugal vom FC Lorient zum BVB gewechselt. Nach sieben Jahren, 224 Pflichtspielen und zwei DFB-Pokal-Erfolgen für die Schwarzgelben zog es Guerreiro nach seinem ausgelaufenen Vertrag zum FC Bayern. An der Säbener Straße blieb er insgesamt drei Jahre (95 Pflichtspiele) und feierte dort unter anderem zwei Deutsche Meisterschaften und den Gewinn des DFB-Pokals.

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+++ Sanches nach Spanien? +++

Führt der Weg von Ex-Bayern-Profi Renato Sanches nach seinem Aus bei Paris Saint-Germain etwa nach Spanien? Angeblich befindet sich der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in Verhandlungen mit dem FC Getafe. Das berichtet Foot Mercato.

Sanches spielte zuletzt auf Leihbasis für Panathinaikos Athen. Dem Bericht zufolge soll der 32-malige portugiesische Nationalspieler Angebote aus Saudi-Arabien, Brasilien und der MLS abgelehnt haben. Er wolle lieber seine Karriere in Europa fortsetzen.

Renato Sanches spielte zuletzt für Panathinaikos Athen Renato Sanches spielte zuletzt für Panathinaikos Athen © IMAGO/Branislav Racko

Ein Engagement in Spaniens La Liga wäre nach Stationen in seiner Heimat Portugal, in Deutschland, in Wales, in Frankreich, in Italien und zuletzt in Griechenland eine Premiere.

Einst galt der Portugiese als eines der größten Talente des Weltfußballs. Der FC Bayern verpflichtete ihn 2016 im Alter von 18 Jahren für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon. Doch Sanches blieb hinter den Erwartungen zurück. Für die Münchner absolvierte er 53 Partien. Dabei stehen zwei Tore und drei Assists zu Buche.

+++ James vor Europa-Rückkehr? +++

James Rodríguez steht offenbar vor einer Rückkehr in den europäischen Vereinsfußball. Wie die Marca berichtet, befindet sich der vereinslose Kolumbianer in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit US Avellino 1912. Der Klub aus der italienischen Serie B wird von Ex-Weltmeister Alessandro Nesta trainiert, der demnach selbst bereits Kontakt zum 35 Jahre alten Offensivspieler aufgenommen habe.

Beide Seiten seien einer Einigung nahe. Dem Bericht zufolge geht es nun vor allem noch darum, die finanziellen Rahmenbedingungen abzustecken. Eine offizielle Verkündung könnte anschließend zeitnah erfolgen.

James Rodriguez soll vor einem Wechsel nach Italien stehen James Rodriguez soll vor einem Wechsel nach Italien stehen © IMAGO/Anadolu Agency

Rodríguez, der überwiegend als offensiver Mittelfeldspieler aufläuft, ist seit Juli ohne Verein. Zuletzt stand der kolumbianische Nationalspieler bei Minnesota United in der MLS unter Vertrag, sein Arbeitspapier lief dort zum 30. Juni 2026 aus. Seitdem hielt sich der ehemalige Profi von Real Madrid, Bayern München und dem FC Porto als vereinsloser Spieler für eine neue Aufgabe fit.

Mit einem Engagement in Avellino würde Rodríguez erstmals in seiner Karriere im italienischen Vereinsfußball auflaufen. In der Hinrunde der Saison 2024/25 hatte der Kolumbianer das bislang letzte Mal in Europa bei Rayo Vallecano gespielt.

+++ Neuer Verein für Alaba? +++

David Alaba könnte nach seinem Abschied von Real Madrid offenbar in der Serie A landen. Wie die italienische Tageszeitung Il Messaggero berichtet, beschäftigt sich Lazio Rom mit einer Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers.

Konkrete Verhandlungen habe es bislang zwar noch nicht gegeben, der 34 Jahre alte Innenverteidiger gelte bei den Römern aber als ernsthafte Option für die Defensive.

David Alaba ist derzeit vereinslos David Alaba ist derzeit vereinslos © IMAGO/Ball Raw Images

Alaba ist seit dem 1. Juli vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid nach fünf Jahren ausgelaufen war und nicht verlängert wurde. Der Linksfuß kann neben der Innenverteidigung auch als Linksverteidiger oder im Mittelfeld eingesetzt werden. Bei Lazio ist nach dem Abgang von Alessio Romagnoli nach Katar Bedarf im Abwehrzentrum entstanden.

Lazios Sportdirektor Angelo Mariano Fabiani bestätigte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass der Klub den Markt für vertragslose Profis weiter im Blick behält: „Der Markt für vertragslose Spieler ist weiterhin geöffnet. Ich habe es vorgezogen, einige Plätze im Kader freizuhalten, um solche Situationen genau zu beobachten.“

Neben dem früheren Bayern-Star Alaba werden in Rom noch weitere vereinslose Spieler gehandelt. So sollen auch Ex-Union-Profi Diogo Leite und Mittelfeldspieler Marcelo Brozovic auf der Liste von Lazio stehen.

+++ VfB-Abgang offiziell +++

Der Wechsel, der sich bereits angebahnt hat, ist fix: Badredine Bouanani kehrt dem VfB Stuttgart vorerst den Rücken. Die Schwaben verleihen den algerischen Nationalspieler für die Saison 2026/27 an die Glasgow Rangers, das bestätigten die beteiligten Vereine am Donnerstag.

Der 21 Jahre alte Flügelstürmer war erst im vergangenen Sommer vom OGC Nizza nach Stuttgart gewechselt und besitzt beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2030.

Dem Vernehmen nach haben sich die Rangers im Zuge des Leihgeschäfts eine Kaufoption gesichert. Diese soll laut Berichten bei 18 Millionen Euro liegen.

Bouanani kam in seiner Premierensaison in Stuttgart auf 28 Pflichtspiele, konnte sich in der offensiv stark besetzten Mannschaft von Sebastian Hoeneß aber nicht dauerhaft durchsetzen. In Glasgow soll der auf beiden Außenbahnen einsetzbare Offensivspieler nun die erhoffte Spielpraxis sammeln und den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

+++ Nächster VfB-Profi vor Absprung +++

Beim VfB Stuttgart deutet sich ein weiterer Abgang an. Badredine Bouanani steht laut Medienberichten aus Großbritannien vor einem Wechsel zu den Glasgow Rangers.

Laut Sky will der schottische Topklub den 21-Jährigen zunächst ausleihen. Der Deal soll auch eine Kaufoption beinhalten. In Schottland schließt das Transferfenster am Donnerstag.

Bouanani war im vergangenen Jahr für 15 Millionen Euro vom OGC Nizza zu den Schwaben gewechselt. In der vergangenen Saison erzielte der Mittelfeldspieler in 28 Einsätzen zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen, über die Rolle als Joker kam er aber nicht hinaus.

In der laufenden Saison war der fünfmalige algerische Nationalspieler bislang ohne Einsatzminute für den VfB geblieben.

Am Deadline Day am Dienstag hatten die Stuttgarter noch überraschend Chema Andrés für 23 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion abgegeben.

+++ Sancho erhält Lockruf aus Dubai +++

Für den früheren BVB-Star Jadon Sancho ergibt sich offenbar eine überraschende Option für seine Zukunft. Der aktuell vertragslose Offensivspieler hat zusammen mit anderen Stars ohne Klub einen Lockruf von Ex-Profi Jonjo Shelvey aus Dubai erhalten. Der früherer Spieler von Newcastle United trainiert mittlerweile die Arabian Falcons.

„Wir haben gesehen, wie ehemalige Premier-League-Spieler monatelang ohne Verein waren und ihre ganze Spritzigkeit verloren haben“, sagte Shelvey dem Mirror. „Komm nach Dubai, trainiere jeden Tag mit uns, sammle echte Spielminuten und sei bereit, sobald das Telefon klingelt.“

Mit seinem Lockruf wollte Shelvey auch andere vertragslose Stars wie Paul Pogba oder Raheem Sterling ansprechen.

Sancho ist seit seinem Abschied von Manchester United Ende Juni vereinslos. In den vergangenen Jahren war der Offensivspieler an Borussia Dortmund, den FC Chelsea und Aston Villa ausgeliehen. Zu einem dauerhaften Wechsel kam es jeweils nicht.

+++ Ex-Leverkusener wechselt nach Griechenland +++

Der frühere Leverkusen-Profi Leon Bailey setzt seine Karriere in Griechenland fort. Der jamaikanische Nationalspieler wechselt von Aston Villa zu Olympiakos Piräus. Dort unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis 2029. Die Ablöse soll bei fünf Millionen Euro liegen.

Bailey war 2021 für 32 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Aston Villa gewechselt. In der Saison 2025/26 spielte er ein halbes Jahr auf Leihbasis für die AS Rom.

Aston Villa can confirm that Leon Bailey has completed a permanent transfer to Olympiacos.



Since joining the club in 2021, Leon has been a key part of our recent journey and he leaves the club having played his part in Villa winning the UEFA Europa League last term.



He joined… pic.twitter.com/lIGLxCmTf0 — Aston Villa (@AstonVilla) September 2, 2026

+++ Rekorddeal für Villa +++

Ollie Watkins verlässt Aston Villa und schließt sich Al-Hilal an. Wie beide Klubs bekanntgaben, unterschrieb der englische Nationalspieler in Saudi-Arabien einen Vertrag bis 2029. Knapp 60 Millionen Euro plus mögliche weitere Millionen durch etwaige Boni soll der Europa-League-Sieger für den Angreifer erhalten.

Der 30 Jahre alte Mittelstürmer stand seit 2020 für die Villans auf dem Platz und besaß dort eigentlich noch einen bis Sommer 2028 laufenden Vertrag. Auch deshalb liegt seine Ablöse jetzt mehr als 30 Millionen über seinem geschätzten Marktwert. Dieser wurde bei transfermarkt.de mit 25 Millionen beziffert.

Ein letztes Mal von den Kollegen gefeiert: Ollie Watkins (m.) verlässt Aston Villa Ein letztes Mal von den Kollegen gefeiert: Ollie Watkins (m.) verlässt Aston Villa © IMAGO/Visionhaus

Mit 91 Toren verliert der neue Klub von Leon Goretzka seinen Premier-League-Rekordtorschützen. Niemand traf in der Liga häufiger für die Birminghamer. Insgesamt kommt Watkins auf wettbewerbsübergreifend 278 Einsätze und 155 Torbeteiligungen in sechs Jahren für Aston Villa. Als Ersatz für den 30-Jährigen wurde bereits im Vorhinein Ex-Bayern-Leihgabe Nicolas Jackson verpflichtet.

Für die englische Nationalmannschaft bestritt Watkins bisher 24 Länderspiele und kam auch bei der abgelaufenen WM zu zwei Joker-Einsätzen.

Abhängig von den genauen Umrechnungen von englischen Pfund zu Euro kommt Aston Villa in diesem Sommer auf Transfereinnahmen von etwa 360 Millionen Euro und kratzt damit an einem Rekord. Bisher erreichte diese Summe nur die AS Monaco im Sommer 2018 durch die Abgänge von Kylian Mbappé, Fabinho & Co.

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Diese Texte wurden teilweise mit KI-Unterstützung erstellt.