Holt sich der FC Bayern einen Weltmeister als Verstärkung? Marcos Llorente soll beim Rekordmeister auf dem Zettel stehen.

Der FC Bayern beschäftigt sich angeblich mit einer möglichen Verpflichtung von Weltmeister Marcos Llorente. Wie die AS berichtet, haben die Münchner den Mittelfeldspieler von Atlético Madrid für die kommenden Transferperioden ins Visier genommen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 31 Jahre alte Spanier zählt bei den Rojiblancos zu den erfahrensten Führungsspielern und kann neben seiner angestammten Rolle im zentralen Mittelfeld auch auf der rechten Seite eingesetzt werden, auch als Rechtsverteidiger. Mit Spanien holte er im Sommer noch den WM-Titel und beendete danach seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Marcos Llorente soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen Marcos Llorente soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen © IMAGO/SOPA Images

Greift der FC Bayern ablösefrei bei Marcos Llorente zu?

Sein Vertrag bei Atlético läuft im Sommer 2027 aus. Er wäre damit ablösefrei und könnte ab Januar mit neuen Klubs verhandeln. Nach Informationen von AS sieht Bayern in Llorentes Vielseitigkeit einen großen Pluspunkt. Neben den Münchnern soll auch der FC Barcelona die Situation aufmerksam verfolgen.

Llorente steht seit 2019 bei Atlético unter Vertrag und absolvierte seitdem mehr als 300 Pflichtspiele für die Madrilenen. Ob die Bayern ihre Beobachtung in konkrete Schritte umwandeln, sei laut AS derzeit allerdings noch offen. Die Verantwortlichen würden die Entwicklung des Routiniers zunächst weiter verfolgen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.