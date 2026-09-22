Vater kündigt Alaba-Entscheidung an

David Alaba ist derzeit ohne Verein, werde aber schon bald verkünden, wo es weitergehe. Das kündigt sein Vater George an.

Der österreichische Fußball-Nationalspieler David Alaba steht nach monatelanger Vereinslosigkeit angeblich kurz vor der Fortsetzung seiner Karriere. „Er wird bald verkünden, wie es weitergeht“, sagte sein Vater George Alaba in einem Interview mit der Kronen Zeitung. Interesse gebe von Klubs aus den USA und Europa sowie von seinem Ex-Verein Austria Wien.

Für die anstehenden Spiele der Nations League wurde Alaba von Teamchef Ralf Rangnick nicht nominiert, seinen Rücktritt hat der 34-Jährige allerdings noch nicht verkündet. „Es geht ihm hervorragend. Er ist fit und fühlt sich wohl“, sagte Vater George über den Fitnesszustand seines Sohnes.

David Alaba ist noch ohne Verein David Alaba ist noch ohne Verein © AFP/SID/FREDERIC J. BROWN

Alaba war mit Österreich bei der WM im Einsatz

Alaba war nach seiner Jugendzeit bei Austria Wien 2009 zum FC Bayern gewechselt. Von dort ging er 2021 zu Real Madrid. Nach zahlreichen Verletzungen bestritt er sein letztes Spiel für die Königlichen am 23. Mai.

Bei der anschließenden WM in Nordamerika kam der ÖFB-Kapitän im Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:3) zum 125. Mal für die Nationalmannschaft zum Einsatz.

Bei der Vereinssuche gebe „aus Respekt vor seinen ehemaligen Vereinen“ Einschränkungen, erklärte George Alaba. Zugleich bestätigte er Kontakte mit der Wiener Austria. „Ja, sie wollen. David will auch. Im Moment ist es aber zu früh für ihn. Er hat noch viel vor, was den Fußball betrifft.“ Eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Verein könne sich aber irgendwann „ergeben“.