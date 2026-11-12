„Hoffen aufs Momentum“: Baus und Co. starten in die WM

Das deutsche Team schickt einige Medaillenkandidaten nach Thailand. Doch die Saison lief nicht perfekt.

Die deutschen Tischtennis-Spieler gehen nach einem herausfordernden Jahr mit gedämpften Erwartungen in die Para-WM in Pattaya. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) schickt insgesamt elf Athletinnen und Athleten zum um zehn Tage vorgezogenen Saisonhöhepunkt nach Thailand, heißeste Medaillenanwärter sind ab Freitag Paralympics-Siegerin Sandra Mikolaschek, der Weltranglistenerste Valentin Baus und Europameister Thomas Schmidberger.

„Wir hoffen aufs Momentum“, sagte Bundestrainer Volker Ziegler, der sich nicht auf ein konkretes Medaillenziel festlegen wollte: „Dazu ist Tischtennis zu komplex, die Leistungsdichte in der Spitze zu groß, die Konkurrenz zu umfassend, als dass man seriöse Prognosen abgeben kann.“ Zumal die Umstände schwierig sind. Durch die kurzfristige Verlegung musste das deutsche Team den letzten Vorbereitungslehrgang sowie das geplante Testturnier ausfallen lassen, dazu gab es im Vorfeld individuelle Herausforderungen bei einigen Sportlern.

Mit großen Erwartungen startet allerdings Titelverteidiger Baus. „Natürlich ist mein Anspruch, bei der WM um die Medaillen mitzuspielen. Dafür trainiere ich und deshalb fahre ich zu diesem Turnier“, sagte der 30-Jährige: „Eigentlich hält sich der Druck in Grenzen. Natürlich ist es schön, die Nummer eins der Welt zu sein, aber bei einer Weltmeisterschaft kann unglaublich viel passieren.“ Sein Siegeswille sei trotz aller großen Erfolge weiterhin „ungebrochen“.

Insgesamt stehen acht Frauen und drei Männer im deutschen Aufgebot für die Titelkämpfe im Einzel, Doppel und Mixed bis zum 19. November, darunter mit Rebecca Bartels, Kyra Liepach und Nina Reck drei Debütantinnen. Beim bislang letzten Vergleich mit der kompletten Weltelite bei den Paralympics 2024 hatten die deutschen Tischtennis-Asse fünf Medaillen geholt. Er wünsche sich einen „guten Abschluss eines schwierigen Jahres“, betonte Ziegler.