Der frühere Europameister erwischt gegen den französischen Titelverteidiger einen Sahnetag und sichert Deutschland die erste Medaille im Einzel.

Dang Qiu hat bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Ljubljana ein Ausrufezeichen gesetzt und dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) die erste Einzelmedaille gesichert. Der Europameister von 2022 entthronte im Viertelfinale den französischen Titelverteidiger Alexis Lebrun mit einer bärenstarken Vorstellung und zog durch ein souveränes 4:1 ins Halbfinale ein. Damit hat der 29-Jährige mindestens Bronze sicher.

Qiu dominiert, Viertelfinals stehen an

Qiu präsentierte sich gegen den Weltranglistenachten von Beginn an hochkonzentriert und nahezu fehlerfrei. Mit seiner druckvollen Vorhand setzte der Düsseldorfer den Franzosen immer wieder unter Druck, Lebrun fand kaum Antworten und haderte zunehmend frustriert mit sich selbst. Erst im vierten Satz bäumte sich der 23-Jährige noch einmal auf, doch Deutschlands Weltranglistenelfter ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und machte im fünften Durchgang mit einem deutlichen 11:4 alles klar.

Vier weitere deutsche Viertelfinals stehen am Samstag noch auf dem Programm. Bei den Frauen kommt es zunächst zum direkten Duell zwischen Annett Kaufmann und Ying Han (14.15 Uhr), ehe Patrick Franziska gegen den Weltranglistenzweiten Félix Lebrun (15.40 Uhr) gefordert ist. Anschließend kämpfen der frischgebackene Mixed-Europameister Benedikt Duda gegen den Franzosen Leo De Nodrest (17.10 Uhr) und dessen Goldpartnerin Nina Mittelham gegen die Rumänin Bernadette Szocs (17.55 Uhr/alle Dyn) um den Halbfinaleinzug.