DTTB-Sportvorstand: „Gutes Ergebnis“ bei EM

Das deutsche Tischtennis-Team sichert sich in Slowenien fünf Medaillen. Das Fazit fällt positiv aus.

DTTB-Sportvorstand Richard Prause hat sich zufrieden mit der Leistung der deutschen Tischtennis-Profis bei der Europameisterschaft in Ljubljana gezeigt.

„Unter dem Strich muss ich sagen, wir haben fünf Medaillen gewonnen – das ist ein gutes Ergebnis“, sagte Prause zum Abschluss der Wettkämpfe in Sloweniens Hauptstadt: „Es war eine spannende und aufregende EM für das Team.“

Für den Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) war es am Sonntag bei einer Goldmedaille geblieben. Hoffnungsträgerin Annett Kaufmann verlor das Einzelfinale knapp gegen ihre russische Freundin Elizabet Abraamian und sicherte sich Silber, zusammen mit Nina Mittelham hatte sie zuvor Bronze im Doppel gewonnen.

„Dramatisches“ Ende für den DTTB

Mittelham und Benedikt Duda holten den einzigen EM-Titel für das deutsche Team im Mixed-Wettbewerb. Im Einzel holten zudem Dang Qiu und Mittelham Bronze.

Das Ende sei „dramatisch und mit einem schlechten Ausgang für uns“ gewesen, sagte Prause angesprochen auf die Finalniederlage von Kaufmann: „Aber fünf Medaillen können sich sehr gut sehen lassen.“