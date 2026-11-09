„Wirklich stolz“: Gauff siegt zum Auftakt der WTA Finals

Coco Gauff ist erfolgreich in die WTA Finals gestartet. Die US-Amerikanerin schlägt ihre Landsfrau Jessica Pegula.

Tennisspielerin Coco Gauff ist erfolgreich in die WTA Finals gestartet. Beim Saisonabschluss in Indian Wells setzte sich die US-Amerikanerin in einem intensiven Auftaktmatch mit 6:4, 6:7 (5:7) und 6:2 gegen ihre Landsfrau Jessica Pegula durch. „Ich bin wirklich stolz auf mich für diesen Sieg“, sagte die Siegerin der US Open 2023 und der French Open 2025.

Gauff geriet im zweiten Satz mit 1:5 in Rückstand, wehrte jedoch drei Satzbälle ab und gewann fünf Spiele in Folge. Im Tiebreak erzwang Pegula aber den dritten Satz. In diesem dominierte Gauff von Anfang an und beendete das Match nach zwei Stunden und 39 Minuten für sich.

„Ich hatte richtig viel Spaß“, sagte Gauff: „Ich habe mir eine kleine Pause gegönnt. Es war mein erstes Match seit etwa einem Monat. Ein Turnier wie dieses ohne Vorbereitung zu bestreiten, habe ich in meiner Karriere noch nie gemacht. Ich bin einfach nur froh, dass ich es heute geschafft habe.“ Ihr letztes Match hatte Gauff Anfang Oktober in Peking bestritten.

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Tennis: Turnier wurde nach Indian Wells verlegt

Zudem bezwang die amtierende Wimbledon-Siegerin Linda Noskova die Ukrainerin Marta Kostyuk klar mit 6:2, 6:4. Die 21 Jahre alte Tschechin benötigte dafür nur 86 Minuten. Kostyuk hatte den Platz der Titelverteidigerin und Weltranglistenersten Jelena Rybakina übernommen, die ihre Teilnahme aufgrund einer Viruserkrankung abgesagt hatte.

Nach der Vorrunde ziehen die beiden besten Spielerinnen der zwei Vierergruppen ins Halbfinale ein. Das Finale des Hartplatzturniers in Kalifornien findet am Sonntag statt.

Ursprünglich sollten die diesjährigen WTA Finals in Saudi-Arabien stattfinden. Nachdem die USA im Februar Militärschläge gegen den Iran durchgeführt hatten und es daraufhin zu einem Krieg in der Region gekommen war, wurde das Turnier jedoch im Juli nach Indian Wells verlegt.