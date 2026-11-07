Die Kasachin zieht aufgrund einer Erkrankung zurück. Für die Weltranglistenerste rückt Marta Kostjuk nach.

Die Weltranglistenerste Jelena Rybakina hat ihre Teilnahme an den WTA Finals in Indian Wells aufgrund einer Viruserkrankung kurzfristig abgesagt. „Ich hatte eine unglaubliche Saison, aber mein Körper ist körperlich einfach nicht bereit“, teilte die kasachische US-Open-Siegerin mit. Das Saisonfinale der besten Tennisspielerinnen beginnt am Sonntag.

Rybakina hatte im September mit ihrem Triumph über Aryna Sabalenka in New York erstmals die Spitze des WTA-Rankings erobert. Im Januar hatte die 27-Jährige schon die Australian Open gewonnen. Ihren Platz in der Gruppe 1 übernimmt die Ukrainerin Marta Kostjuk. Außerdem sind Sabalenka, Mirra Andrejewa, Linda Noskova, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Switolina und Karolina Muchova am Start.

„Es tut mir wirklich leid, all meinen Fans und Unterstützern mitteilen zu müssen, dass ich mich leider aus den diesjährigen WTA Finals zurückziehen muss“, sagte Rybakina: „Ich werde einige Zeit zu Hause verbringen, um mich auszuruhen und zu erholen und mich auf die Saison 2027 vorzubereiten.“