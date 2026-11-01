Die Russin setzt sich in einem engen Finale durch. Ein deutscher Coach freut sich.

Diana Schnaider hat in Tokio ihren ersten Titel des Jahres gewonnen. Die Russin setzte sich in einem hart umkämpften Finale des WTA-Events mit 6:4, 5:7, 6:2 gegen die Kanadierin Leylah Fernandez durch. „Das bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel“, sagte Schnaider, nachdem sie die Trophäe entgegengenommen hatte: „Es ist eine großartige Leistung und ein toller Saisonabschluss.“

Für Schnaider, die vom deutschen Coach Sascha Bajin trainiert wird, war es der erste Titel seit ihrem Triumph im Monterrey im August letzten Jahres und ihr insgesamt sechster auf WTA-Level. Fernandez war Ende September in Singapur erfolgreich gewesen – musste sich nun aber knapp geschlagen geben.