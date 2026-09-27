Die deutschen Starterinnen waren in Singapur und Seoul früh gescheitert. Für Eva Lys und Anna-Lena Friedsam war der erste Match auch das letzte.

Die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez hat ihren ersten Titel auf der WTA-Tour seit einem Jahr gewonnen. Die 24-jährige Kanadierin besiegte im Endspiel von Singapur Talia Gibson aus Australien mit 7:5, 6:0.

Für Fernandez, die sich in der Weltrangliste von Position 31 um fünf Plätze verbessert, war es der sechste Titel ihrer Karriere. Zuvor triumphierte sie im vergangenen Oktober in Osaka.

Tennis: Erster Turniersieg für Birrell

Zum ersten Mal holte sich am Sonntag Kimberly Birrell einen Turniersieg. Die Nummer zwei der Setzliste besiegte im Endspiel von Seoul ihre australische Landsfrau Maya Joint mit 6:4, 6:2.

Eva Lys (Hamburg) war in Südkoreas Hauptstadt in der ersten Runde ausgeschieden. Für Anna-Lena Friedsam aus Neuwied war in Singapur ebenfalls an der Auftakthürde Endstation.