Friedsam verpasst Überraschung

Bei ihrer Rückkehr auf die Tourebene kämpft Anna-Lena Friedsam stark, kann aber ihre Chancen nicht nutzen.

Tennisprofi Anna-Lena Friedsam hat beim WTA-Turnier in Singapur trotz eigener Matchbälle und großen Einsatzes eine Überraschung verpasst.

Die 32-Jährige aus Neuwied unterlag in ihrem ersten Match in diesem Jahr auf WTA-Level der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien mit 0:6, 7:5, 6:7 (4:7).

Anna-Lena Friedsam verpasste eine Überraschung Anna-Lena Friedsam verpasste eine Überraschung © picture-alliance/tennisphoto.de/SID/Mathias Schulz

Friedsam ärgert frühere Weltranglistenzweite Krejcikova

Nach schwierigem Start kämpfte sich Friedsam, aktuell Nummer 266 der Welt, in die Partie hinein und ärgerte die einstige Weltranglistenzweite. Krejcikova baute immer mehr ab – und Friedsam bekam zwei Chancen auf den Matchgewinn. Doch sie konnte sie nicht nutzen und ihre favorisierte Kontrahentin kam zurück.

Friedsam verdiente sich den Tiebreak im Entscheidungssatz, in dem sich Krejcikova nach 2:58 Stunden durchsetzte.

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