Das hat in der Tennis-Geschichte zuvor erst einer geschafft

Jannik Sinner setzt nach Darren Cahill auf Magnus Norman. Der Schwede soll künftig mit Simone Vagnozzi arbeiten.

Jannik Sinner hat sich nach einem Bericht der britischen Times für Magnus Norman als Nachfolger von Darren Cahill entschieden. Der Schwede soll das Trainerteam des Italieners verstärken und künftig mit Simone Vagnozzi arbeiten, der in der Struktur bleibt. Eine offizielle Bestätigung von Sinner oder seinem Umfeld stand zunächst aus.

Mit Norman setzt Sinner auf einen früheren Weltranglistenzweiten mit großer Erfahrung auf der Tour. Als Coach führte der Schwede Stan Wawrinka zu drei Grand-Slam-Titeln und Platz drei der Weltrangliste.

Juan Carlos Ferrero, über den in den vergangenen Monaten als möglichen Neuzugang spekuliert worden war, wird nach dem Bericht nicht Teil des Sinner-Teams. Cahill arbeitet seit 2022 mit Sinner und will seine Tätigkeit nach dieser Saison beenden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.