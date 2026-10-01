Für die Neuauflage des Showturniers am Rande der Australian Open haben etliche Topstars zugesagt.

Die Australian Open haben für 2027 eine Neuauflage ihres Showturniers „1 Point Slam“ angekündigt. Mit Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff und Naomi Osaka haben bereits vier Topstars ihre Teilnahme bei dem Ein-Punkt-Turnier zugesagt, bei dem Tennisprofis, Amateure und Prominente in Melbourne gegeneinander antreten.

Das besondere Format: Jedes Match besteht aus nur einem einzigen Punkt, dessen Gewinner in die nächste Runde einzieht.

Das Turnier war 2026 erstmals im Vorfeld der Australian Open ausgetragen worden. Damals kämpften 24 Profis sowie 24 Amateure und Prominente mit Wildcards um den Sieg. Für eine Sensation sorgte der Amateur Jordan Smith, der sich gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzte und eine Million australische Dollar (rund 620.000 Euro) Preisgeld kassierte.

„Es schafft eine Gelegenheit für Tennisspieler aus dem Breitensport, das Rampenlicht mit einigen der größten Namen des Sports zu teilen“, sagte Tom Larner von Tennis Australia.

Auch 2027 sollen sich Amateure für das Turnier qualifizieren können. Acht Teilnehmer werden über Meisterschaften in den australischen Bundesstaaten ermittelt, acht weitere über eine Qualifikation. Die Veranstalter planen zudem, die Zuschauerplätze und Kapazitäten für die Australian Open weiter auszubauen. 2026 hatten mehr als 1,3 Millionen Fans das Grand-Slam-Turnier besucht. Die nächste Ausgabe findet vom 17. bis 31. Januar 2027 statt.