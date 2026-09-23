Toni Nadal enthüllt: Darum lehnte ich Zverev ab

Alexander Zverev wollte Toni Nadal als Trainer gewinnen. Der frühere Nadal-Coach lehnte ab und erklärt jetzt seine Entscheidung.

Toni Nadal hat das Gespräch mit Alexander Zverev über eine mögliche Zusammenarbeit als Trainer offengelegt. Bevor Zverev in dieser Saison die French Open und US Open gewann, hatte ihn der 29-Jährige gebeten, ihn in Zukunft auf der Tour zu betreuen.

Nadal lehnte die Anfrage jedoch ab und erklärte beim Internationalen Sportforum (FID) in León: „Ich sagte ihm, es gehe nicht darum, den Trainer zu wechseln, sondern darum, dass er versuchen müsse, seinen Charakter zu verändern. Wenn er das schaffe, werde er den Erfolg haben, der ihm zusteht.“

Alexander Zverev gewann zwei Grand-Slam-Titel Alexander Zverev gewann zwei Grand-Slam-Titel © IMAGO/pepphoto

Aber damit nicht genug. Er habe Zverev zudem deutlich davon abgeraten, nicht mehr auf seinen Vater Alexander Zverev Senior als Trainer zu setzen: „Ich sagte ihm auch, er solle seinen Vater, seinen ehemaligen Trainer, nicht respektlos behandeln.“

Zverev trainierte mehrere Tage bei Nadal auf Mallorca

Der frühere Trainer von Rafael Nadal begründete seine Absage auch mit seiner eigenen Lebensplanung. „Ich bin nicht die richtige Person für ihn, weil ich nicht mehr in dieser Welt bin. Ich bin älter geworden und nicht mehr dafür gemacht, einem Spieler rund um die Welt hinterherzureisen“, sagte Nadal.

Zverev hatte nach seinem zehntägigen Aufenthalt an der Rafa Nadal Academy auf Mallorca selbst erklärt, die Arbeit mit Nadal sehr genossen zu haben.

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Der Weltranglisten-Zweite wollte den Spanier demnach weiter davon überzeugen, mehrere Wochen mit ihm zu arbeiten. Am Ende erfüllte sich der 29-Jährige seinen Traum auch ohne die Unterstützung des Erfolgstrainers.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.