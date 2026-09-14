Emotionale Zverev-Botschaft

Alexander Zverev schlägt Ben Shelton im Finale der US Open. Anschließend widmet er seinen zweiten Grand-Slam-Titel seiner Mutter.

Alexander Zverev hat die US Open gewonnen und damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel innerhalb von nur drei Monaten geholt. Der an Position eins gesetzte Deutsche bezwang Ben Shelton im Finale mit 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2. Bei der Siegerehrung richtete der 29-Jährige den emotionalsten Teil seiner Rede an seine Mutter Irina.

„Wenn bei deinem vierjährigen Sohn Diabetes diagnostiziert wird und die Ärzte dir sagen, dass das Leben und der Sport für dieses Kind sehr eingeschränkt sein werden, dann braucht es eine sehr starke Mutter“, sagte Zverev. „Sie muss aus diesem Zimmer gehen und sagen: Mein Sohn wird alles sein, was er sein möchte.“

Zverev lebt seit seinem vierten Lebensjahr mit Typ-1-Diabetes. In seiner Ansprache betonte er den Anteil seiner Mutter an seinem Weg an die Weltspitze: „Diese Krankheit wird uns nicht definieren. Ich bin glücklich, dass wir das gemeinsam durchgestanden haben und nun das machen, was wir gerade machen.“ Irina Zvereva war selbst Profi-Tennisspielerin und prägte ihren Sohn in dessen frühen Tennisjahren als Trainerin.

Alexander Zverev hat die US Open gewonnen Alexander Zverev hat die US Open gewonnen © IMAGO/ZUMA Press

Zverev dankt seiner Mutter Irina

Dann wurde Zverev erneut emotional. „Meine Mutter ist der wichtigste und stärkste Mensch in meinem Leben, denn es braucht eine unglaublich starke Frau, um das zu tun, was sie getan hat“, sagte der US-Open-Champion. Auch seinem Team dankte er auf dem Court: „Wir haben 30 Jahre lang keinen Grand Slam gewonnen und jetzt zwei innerhalb von drei Monaten.“

Zverev erwischte im Finale der US Open den besseren Start, dominierte den ersten Satz und spielte den Tiebreak des zweiten Durchgangs nahezu fehlerfrei. Shelton wehrte sich mit dem Satzgewinn zum 5:7 noch einmal, konnte den Druck des Deutschen im vierten Durchgang aber nicht dauerhaft abfedern.

Zverev sicherte sich mit seinem Aufschlag den Titel und holte nach seinem Triumph bei den French Open auch die Trophäe in New York.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.