Zverev streicht Rekordpreisgeld ein

Alexander Zverev gewinnt die US Open und damit seinen zweiten Major-Titel in diesem Jahr. Der Deutsche kassiert dafür ein Rekordpreisgeld von 5,5 Millionen US-Dollar.

Für seinen Triumph bei den US Open kassiert Alexander Zverev ein Rekordpreisgeld von 5.500.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 4.753.000 Euro).

Im Finale setzte sich der Deutsche mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 gegen den US-Amerikaner Ben Shelton durch und sicherte sich damit seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Der Titelgewinn bringt ihm die höchste Siegprämie ein, die je bei einem Major ausgeschüttet wurde.

Alexander Zverev hat die US Open gewonnen Alexander Zverev hat die US Open gewonnen © IMAGO/ZUMA Press

US Open: Rybakina erhält gleiche Summe wie Zverev

Damit erhält der 29-Jährige fast doppelt so viel wie für seinen Erfolg bei den French Open, als 2,8 Millionen Euro ausgeschüttet wurden. Shelton bekommt als Finalist 2,8 Millionen US-Dollar. Elena Rybakina, die im Endspiel Aryna Sabalenka bezwang, erhält als Siegerin der Frauenkonkurrenz 5,5 Millionen US-Dollar.

Das Preisgeld wird bei den US Open im Einzel für Männer und Frauen in gleicher Höhe ausgeschüttet.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.