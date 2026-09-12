Krawietz/Pütz verpassen Coup

Kevin Krawietz und Tim Pütz verpassen bei den US-Open ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. In einem umkämpften Finale unterliegt das Duo in zwei Sätzen.

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben bei den US Open ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel verpasst. Das deutsche Davis-Cup-Doppel verlor das Finale gegen die im gesamten Turnier satzverlustfreien Christian Harrison/Neal Skupski (USA/Großbritannien) mit 4:6, 6:7 (6:8). Trösten kann sich „KraPütz“ mit 500.000 Dollar Preisgeld (rund 430.000 Euro).

Für das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main bleibt der größte gemeinsame Erfolg damit der Triumph bei den ATP Finals 2024. Im selben Jahr waren sie in Flushing Meadows schon einmal ins Endspiel vorgestoßen – und den Australiern Max Purcell und Jordan Thompson unterlegen.

Krawietz (l.) und Pütz haben das US-Open-Finale verloren Krawietz (l.) und Pütz haben das US-Open-Finale verloren © IMAGO/Hasenkopf

US-Open: Pütz vergibt Satzball im Tie-Break

Im Arthur Ashe Stadium, das vor dem Damen-Finale zwischen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka und der designierten Weltranglistenersten Jelena Rybakina spärlich besucht war, begannen Krawietz und Pütz tatsächlich ohne sichtbaren Anflug von Aufregung.

Mitte des ersten Satzes aber schwächelte Krawietz bei einem Aufschlagspiel, die amtierenden Australian-Open-Sieger Harrison/Skupski schlugen zu und sicherten sich den Durchgang nach 40 Minuten. Der zweite Satz verlief komplett ausgeglichen und ging in die Verlängerung. Im Tiebreak vergaben Krawietz/Pütz einen Satzball. Wenig später war das Match verloren.

+++ Das war’s: Deutsche Herren verlieren Finale +++

Ist das bitter: Bei 6:5-Führung jagt Pütz einen Satzball ins Netz und haut dann eine Vorhand auf die Tribüne. Harrison serviert dann zum Titelgewinn – und dann ist es mal wieder Skupski am Netz, der alles klarmacht! Der Brite und der US-Amerikaner gewinnen die US-Open.

+++ Wer schnappt sich den Tie-Break? +++

Krawietz und Pütz holen sich das Mini-Break und führen schnell 2:0 – das Zusammenspiel von Harrison und Skupski beim Aufschlag funktioniert aber nach wie vor herausragend – der Brite fängt einen Return von Pütz locker ab. 3:3 im Tie-Break!

+++ Harrison sicher +++

Pütz geht in ein Longline-Duell mit Harrison – und das mit Erfolg. Das deutsche Duo kämpft sich zwar ins Spiel, doch kann erneut nicht zuschlagen. Bei Aufschlag Harrison ist kaum etwas zu holen – 6:6, es geht in den Tie-Break. Skupski serviert gegen die Sonne. Jetzt muss das deutsche Duo liefern.

+++ Schaffen Krawietz/Pütz den Satzausgleich? +++

Ärgerlich: Pütz legt einen relativ einfach Vorhand-Volley ins Aus und macht das Spiel dadurch spannend. Trotzdem bleiben die beiden Deutschen bei eigenem Aufschlag in diesem zweiten Satz sehr sicher: Harrisons Ball landet genau auf Krawietz am Netz, der nur den Schläger hinhalten muss und auf 6:5 erhöht. Jetzt könnte das Duo mit einem Break in Sätzen ausgleichen.

+++ Skupski/Harrison gleichen aus +++

Skupskis Aufschläge sind nach wie vor stark – die Returns fängt Harrison am Netz ab. Auch dieses Spiel geht relativ glatt an die Gegner der Deutschen. Es geht also bis sieben. Ein Break kann nun spielentscheidend sein.

+++ Breakball abgewehrt: Deutsche Herren weiter dran +++

Deutschland kämpft! Krawietz kriegt einen ganz schwierigen Volley vom Boden gekratzt, den Skupski mit voller Wucht auf seine Rückhand gefeuert hatte. Pütz legt anschließend einen Stop unerreichbar an den Feldrand, am Ende landet ein Crossshot von Harrison im Aus. Die Deutschen wehren sogar einen Breakball ab und halten den eigenen Aufschlag – in dieser Situation mehr als wichtig! Ansonsten hätte Skupski gleich zum Titel aufgeschlagen.

+++ Krawietz‘ Lob zu lang +++

Harrison startet mit einem Doppelfehler – lässt sich davon aber überhaupt nicht beirren. Zum wiederholten Mal sind die Deutschen gegen den Aufschlag quasi chancenlos. Ein hoher Lob von Krawietz landet im Aus. So langsam wird’s eng.

+++ Pütz stellt auf 4:3 +++

Pütz jagt ein Ass zur erneuten Führung ins Feld. Auch die Deutschen sind im zweiten Satz sicher in den eigenen Aufschlagsrunden. Es gibt eine kurze Verschnaufpause. Mal schauen, ob Krawietz und Pütz diese nutzen können.

+++ Skupski mühelos +++

Skupski mit einem ganz starken und ebenso schnellen Durchgang. Mit viel Risiko spielt er Longline – Pütz streckt sich vergeblich. Ein deutscher Return landet im Netz. Das Aufschlagspiel geht so zu Null an Harrison/Skupski – drei Spiele fehlen ihnen jetzt noch zum US-Open-Titel.

+++ Warten auf das nächste Break +++

Krawietz und Pütz wehren sich tapfer gegen die Aufschlagspiele von Harrison – aber es nützt nichts. Per Ass bringt der Amerikaner das Spiel ins Ziel. Im laufenden Turnier haben Skupski und Harrison noch keinen Satz verloren – man sieht, warum das so ist. Pütz kontert mit zwei starken Rückhand-Slices, Harrison returniert einen Krawietz-Aufschlag ins Netz: Die Deutschen führen wieder.

+++ Krawietz veredelt starke Rallye +++

Was für ein Ballwechsel! Sowohl Harrison als auch Skupski kommen ans Netz, Pütz schlägt den beiden einen Longline-Ball und einen Slice um die Ohren. Die Gegner des deutschen Duos können mehrmals abwehren, am Ende legt Krawietz einen Rückhand-Slice lang ins Feld – die Deutschen feiern sich für diesen Punkt, die Zuschauer applaudieren. 2:1-Führung!

+++ Harrison/Skupski bleiben stabil +++

Es bleibt dabei: Den eigenen Aufschlag bringen Harrison und Skupski konsequent ins Ziel. Krawietz spielt einen Ball ans Netz, den Harrison abwehrt und unerreichbar ins Ziel bringt. Je länger das Spiel dauert, desto tiefer steht übrigens auch die Sonne. Aktuell spielt das deutsche Duo gegen das Licht, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht.

+++ Zweiter Satz beginnt ++++

Guter Start in den zweiten Satz! Skupskis Rückhand aus kurzer Distanz landet im Netz, Krawietz und Pütz gehen in Führung. Für reichlich Verwunderung sorgt eine Szene abseits des Courts: Im Satzwechsel werden Harrison und Skupski auf der Bank sitzend interviewt.

+++ Skupski sichert den ersten Satz +++

Harrison serviert für den Satz – und das mit Erfolg. Zunächst landet ein Lob von Pütz im Aus, dann kommt auch ein Return von Krawietz zu lang. Den Satzball muss Skupski nach einem hohen Ball einfach nur noch ins Feld hämmern. So liegt das deutsche Duo mit 0:1 in Sätzen zurück und ist im kommenden Satz auf ein eigenes Break angewiesen.

+++ Pütz verkürzt +++

Mit einem Ass verkürzt Pütz auf 4:5. Jetzt brauchen die Deutschen ihrerseits ein Break, ansonsten geht der erste Satz an Harrison und Skupski. Die waren bisher aber bei eigenem Aufschlag sehr souverän.

+++ Harrison/Skupski bestätigen Break +++

Pütz kontert einen starken Aufschlag von Skupski mit einer noch stärkeren Vorhand – nur, um dann vom Briten ein Ass um die Ohren gehauen zu bekommen. Harrison und Skupski bestätigen das Break und bringen auch ihr Spiel souverän durch.

+++ Break-Rückstand für Deutsches Duo +++

Da ist das erste Break! Harrison und Skupski lassen sich beide tief hinter die Grundlinie fallen – das können die Deutschen aber nicht nutzen. Harrison hämmert eine starke Rückhand an Pütz vorbei und sichert sich somit die erste Führung für das anglo-amerikanische Pärchen!

+++ Souveräne Aufschlagspiele +++

Die Deutschen bringen auch ihren dritten Aufschlag durch – Harrison und Skupski tun es ihnen gleich, und das sogar zu Null. Allmählich füllt sich das Stadion immer mehr.

+++ Bittere Szene – Pütz verpasst frühes Break +++

Schade – da war mehr drin! Erst spielt Krawietz einen starken Diagonalball zur zwischenzeitlichen Führung, dann schlägt Pütz einen Ball direkt auf Harrison – der kriegt den Ball aber irgendwie noch übers Netz. Pütz ist so überrascht, dass er den Ball fängt und so das Break verpasst. Am Ende ziehen Harrison und Skupski ihr Aufschlagspiel noch.

+++ Erneute Führung für deutsches Duo +++

Die Aufschläge der Deutschen gehen ganz gut von der Hand. Skupski kommt mal aggressiv ans Netz und holt so einen Punkt. Trotzdem sichern sich Krawietz/Pütz die erneute Führung.

+++ Harrison/Skupski gleichen aus +++

Auch das britisch-amerikanische Duo bringt sein erstes Aufschlagspiel souverän ins Ziel – 1:1!

+++ Solider Start für Krawietz/Pütz +++

Guter Start für das deutsche Duo: Sie geben zwar zwei Punkte aus der Hand, bringen den ersten eigenen Aufschlag aber ins Ziel.

+++ Gleich geht es los +++

Krawietz und Pütz kommen auf den Court und spielen sich warm. Nach ihrem Halbfinalsieg hatten die beiden einen Tag Pause und gehen „gut regeneriert“ ins Finale, wie Pütz sagt. Das Wetter sieht schon mal gut aus: 24 Grad sind es in New York, die Sonne scheint ins Arthur Ashe Stadium.

+++ Doppel-Finale in New York +++

Herzlich willkommen zum US-Open-Finale im Herren-Doppel zwischen Kevin Krawietz und Tim Pütz sowie Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien). Los geht’s um kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit.

Während der 34 Jahre alte Krawietz an der Seite seines früheren Partners Andreas Mies bereits zweimal die French Open in Paris gewinnen konnte, wartet der 38 Jahre alte Pütz noch auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph im Herren-Doppel. Für Krawietz/Pütz ist der größte gemeinsame Erfolg bislang der Sieg bei den ATP Finals 2024.

DEINE MEINUNG

„Wir sind überglücklich, dass wir hier wieder im Finale stehen. Danke, dass ihr alle gekommen seid und für diese Atmosphäre gesorgt habt“, sagte Pütz nach dem Final-Einzug auf dem Court. Krawietz fügte an: „Wir fühlen uns natürlich super und freuen uns auf unser zweites Finale nach 2024. Wir werden uns vorbereiten und es genießen.“

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