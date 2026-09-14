Merz reagiert auf Zverev-Coup

Alexander Zverev begeistert auch Friedrich Merz. Der Bundeskanzler reagiert auf den Triumph des deutschen Tennisstar in New York.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev zum Triumph bei den US Open gratuliert. „Erst Paris, jetzt New York: Herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg der US Open und zum zweiten Grand-Slam-Titel in einer Saison“, schrieb Merz in den Sozialen Medien: „Starke Leistung!“

Alexander Zverev hat seinen zweiten Grand-Slam-Titel gewonnen Alexander Zverev mit dem Siegerpokal © AFP/SID/ANGELA WEISS

Tennis: Merz bei Wimbledon-Finale zu Gast

Der Bundeskanzler hatte im Juli das Wimbledon-Finale von Zverev besucht, als der Hamburger in vier Sätzen gegen den Italiener Jannik Sinner verlor. Bei Zverevs Triumphen bei den French Open im Juni und am Sonntag in New York war er nicht vor Ort.

Zverev sicherte sich durch einen 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2-Erfolg gegen den US-Amerikaner Ben Shelton seinen zweiten Major-Titel. Zuvor hatte Boris Becker 1989 als einziger Deutscher die US Open gewonnen.