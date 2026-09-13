Alexander Zverev triumphiert bei den US Open und holt den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Der Hamburger setzt sich im Finale gegen den US-Amerikaner Ben Shelton durch. Am Ende spielt sich eine kuriose Szene um Zverev ab.

Da hat er doch glatt den Spielstand vergessen! Alexander Zverev hat bei den US Open triumphiert und sich zum ersten deutschen Sieger in New York seit Boris Becker im Jahr 1989 gekrönt. Im Finale besiegte der Hamburger, der sich nun zweimaliger Major-Champion nennen darf, Ben Shelton mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7 und 6:2.

+++ Kuriose Sieger-Szene um Zverev +++

Alexander Zverev nutzt direkt seinen ersten Matchball und merkt im ersten Moment gar nicht, dass er soeben dass Turnier gewonnen hat. Erst nach wenigen Sekunden wird es dem 29-Jährigen bewusst – die Freude ist riesengroß.

Alexander Zverev hat die US Open gewonnen Alexander Zverev hat die US Open gewonnen © IMAGO/UPI Photo

SPORT1 hat das Finale im Liveticker begleitet. Die wichtigsten Einträge zum Nachlesen.

+++ Doppelbreak für Zverev! +++

Das muss es doch jetzt gewesen sein! Shelton spielt ein ganz komisches Aufschlagspiel, versucht einen Volley fast von der Grundlinie und spielt dann auch noch zwei Stopps, was nicht seine größte Stärke ist. Zverev kämpft dagegen um jeden Punkt, bringt Returns ins Feld und attackiert, wenn sich die Chance bietet. Im dritten Nachfassen gewinnt er so auch den Punkt am Netz zum Doppelbreak. Zverev schlägt jetzt bei 5:2 zum Matchgewinn auf!

+++ Verwarnung für Zverev – der bleibt cool +++

Noch ist das nicht durch. Shelton stemmt sich jetzt mit allem dagegen, erkämpft sich bei Aufschlag von Zverev ein 30 beide und dieser erhält von der Schiedsrichterin eine Verwarnung für Zeitüberschreitung. Zverev versteht das nicht und beschwert sich – das heizt das Publikum nur noch mehr gegen ihn auf. Aber Zverev bleibt dann cool und holt sich trotzdem das Spiel zum 3:1. Shelton verkürzt jedoch bei eigenem Aufschlag ohne Probleme wieder – es bleibt also eng.

+++ Break! Zverev wieder auf Titelkurs +++

So wichtig! Shelton lädt Zverev nach 30:0 in sein Aufschlagsspiel zum Start des vierten Satzes ein. Erst ein Doppelfehler, dann ein völlig übermotivierter Vorhandfehler. Zverev wittert die Chance, holt sich den Breakball. Zunächst kann Shelton noch abwehren, doch er schenkt Zverev einen weiteren mit einem leichten Fehler. Nach einem guten Ballwechsel übernimmt Zverev die Initiative und holt sich das Break! Jetzt muss er „nur“ noch seinen Aufschlag bis zum Satzende nicht mehr abgeben, dann gehört der US-Open-Titel ihm.

+++ Zverev patzt – Shelton holt Satz 3 +++

Nein, es geht nicht in den Tiebreak. Shelton erhöht den Druck immer mehr bei Aufschlag Zverev, macht den ersten Punkt. Dann zeigt auch Zverev Nerven und schlägt zwei leichte Fehler. Shelton lässt den ersten Satzball noch liegen, doch dann begeht Zverev einen leichten Volleyfehler und so geht Satz 3 an Shelton. Folgt hier noch die große Wende?

+++ Geht es erneut in den Tiebreak? +++

Wir gehen in die heiße Phase. Shelton ist aktuell einen Tick näher am Break, doch er kann sich nicht belohnen. Zverev serviert in wichtigen Momenten stark und wehrte den einzigen Breakball des Satzes gut ab. Bei Aufschlag Shelton ist in diesem Satz bisher für Zverev wenig zu holen. Nun muss Zverev bei 4:5 gegen den Satzverlust aufschlagen.

+++ Starke Aufschläge bestimmen Satz 3 +++

Wenn es so weitergeht, wird auch dieser dritte Satz im Tiebreak entschieden. Beide Spieler servieren jetzt sehr stark, weder Zverev noch Shelton erhalten beim Return viele Chancen, zumal sie auch zahlenmäßig nicht zu den stärksten Returnspielern zählen.

+++ Zverev holt Satz 2! Titel rückt näher +++

Das war wichtig! Zverev gewinnt den Tiebreak klar mit 7:2. Der Hamburger steigert sein Level genau zum richtigen Zeitpunkt, während Shelton wieder in den wichtigen Situationen Nerven zeigt und einige leichte Fehler produziert. So wird es gegen diesen Zverev nicht reichen. Zverev fehlt jetzt nur noch ein Satz zu seinem zweiten Grand-Slam-Titel.

+++ Tiebreak! Jetzt gilt es für Zverev +++

Zverev hält jetzt wieder sicherer, Shelton hatte ein wenig mehr Mühe, kann sich aber dann doch in den Tiebreak servieren. Dieser könnte eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Gewinnt Zverev den Tiebreak, ist der Triumph bei den US Open sehr nahe. Falls sich Shelton den Tiebreak holt, wechselt das Momentum auf seine Seite.

+++ Zverev wackelt – Shelton nutzt es nicht +++

Puuh, jetzt wackelt auch Zverev! Sehr nervöses Aufschlagspiel des Hamburgers, der enorm mit seinem Aufschlag zu kämpfen hat, auch einen Doppelfehler serviert. Auch die Fans mischen ein und stören Zverev teils mit nicht sehr sportlichen Zwischenrufen. Aber Shelton will das Geschenk nicht annehmen und schenkt seinerseits einige Punkte durch leichte Fehler her. So rettet sich Zverev am Ende doch noch und hält seinen Aufschlag.

+++ Zverev am Drücker, Shelton rettet sich +++

Zverev ist hier weiter der bessere Spieler, das Matchup liegt ihm augenscheinlich, wie auch die 5:0-Bilanz in direkten Duellen zeigt. Shelton hat oft große Probleme mit Zverevs hohen Bällen auf seine Rückhand. Bei 30 beide serviert der US-Star dann einmal mehr einen Doppelfehler in einer kritischen Situation, aber kann sich noch einmal einmal retten. Der einzige negative Punkt aus Zverevs Sicht ist, dass er im zweiten Satz noch nicht mit Break vorne liegt.

+++ Noch ein Break! Zverev holt sich Satz 1 +++

Ganz stark! Zwar auch unter gehöriger Mithilfe von Shelton, der erneut per Doppelfehler seinen Aufschlag abgibt – doch Zverev schafft es einfach deutlich besser, in den wichtigen Momenten die Nerven zu behalten. Am Ende trennen beide in Satz 1 nur drei Punkte, doch Zverev holte die wichtigen und gewinnt somit den ersten Satz verdient mit 6:3.

+++ Zverev übersteht knifflige Situation +++

Stark gelöst von Zverev, der eine 0:30-Situation bei eigenem Aufschlag übersteht. Shelton ist jetzt besser in der Partie, aber seine Rückhand ist immer noch die schwächere Seite, die Zverev versucht zu attackieren. Das gelingt einmal erfolgreich, danach folgen drei starke Aufschläge Zverevs und so stellt er doch noch ohne Probleme auf 4:2.

+++ Zverev legt gut los, Shelton patzt +++

Nervöser Beginn von Shelton, dem man zu Beginn doch anmerkt, dass dies sein erstes Grand-Slam-Finale ist. Mit einem Doppelfehler gibt er das erste Aufschlagspiel direkt ab. Zverev serviert deutlich souveräner und stellt auf 2:0.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.