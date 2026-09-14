Thomalla reagiert auf Zverevs Coup

Alexander Zverev gewinnt die US Open gegen Ben Shelton. Freundin Sophia Thomalla feiert den zweiten Grand-Slam-Titel des Deutschen.

Alexander Zverev hat die US Open gewonnen – und Sophia Thomalla reagierte umgehend. Die langjährige Freundin des deutschen Tennisstars feierte dessen Triumph über Ben Shelton mit einer Botschaft in ihrer Instagram-Story.

Der topgesetzte Zverev setzte sich im Endspiel mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 durch. Nach zwei souveränen Sätzen musste Zverev zwar den dritten Durchgang an Shelton abgeben, antwortete aber mit einem kontrollierten vierten Satz und verwandelte seinen Matchball zum zweiten Grand-Slam-Triumph.

Thomalla war beim Finale nicht im Arthur Ashe Stadium, ließ den Erfolg aber nicht unkommentiert. Sie teilte ein Bild mit Zverevs Trophäen von den US Open und von Roland Garros und schrieb dazu: „He did it again.“ Den Beitrag versah sie mit einem Herz.

Nach dem Sieg bei den US Open postete Alexander Zverevs Freundin Sophia Thomalla eine Instagram-Story Nach dem Sieg bei den US Open postete Alexander Zverevs Freundin Sophia Thomalla eine Instagram-Story © IMAGO/pepphoto

Zverev krönt sein Grand-Slam-Jahr

Mit seinem Erfolg in New York untermauerte Alexander Zverev seinen Durchbruch auf der größten Bühne. Seinen ersten Major-Titel hatte er bei den French Open nach einem Fünf-Satz-Finale gegen Flavio Cobolli gewonnen.

Zuvor hatte der Deutsche drei Grand-Slam-Endspiele verloren. Nun stehen zwei große Pokale in einer Saison in seiner Bilanz.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.