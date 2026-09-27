Das Finale entscheidet das Team um die Wimbledonsiegerin Linda Noskova schon nach den ersten beiden Matches für sich.

Tschechiens Tennisspielerinnen haben zum zwölften Mal den Titel im Billie Jean King Cup gewonnen. Das Team um Wimbledonsiegerin Linda Noskova setzte sich im Finale des prestigeträchtigsten Mannschaftswettbewerbs der Frauen im chinesischen Shenzhen mit 2:0 gegen die ukrainische Mannschaft durch. Es ist der erste tschechische Sieg seit 2018.

Tennis: Noskova macht Triumph perfekt

Im Endspiel wurde zunächst Karolina Muchova mit 6:2, 6:4 ihrer Favoritinnenrolle gegen Anhelina Kalinina gerecht. Im Anschluss machte Noskova, die ihre Teamkameradin im Juli beim Rasenklassiker in England im Finale bezwungen hatte und so ihren ersten Grand-Slam-Titel feierte, dann alles vorzeitig klar: Die Weltranglistensechste bezwang die um eine Position schlechter platzierte Elina Svitolina mit 6:3, 7:6 (7:5). Das abschließende Doppel wurde nicht mehr gespielt.

Die deutschen Tennisspielerinnen hatten mit dem Finalturnier der besten acht Nationen nichts zu tun. Nach dem Abstieg im November 2025 aus der Weltgruppe, in welcher die Plätze für die Endrunde ausgespielt werden, folgte im vergangenen April prompt der nächste Absturz. Nun spielt die Frauen-Auswahl lediglich in der Regionalgruppe II.