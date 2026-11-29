Italien triumphiert im Davis Cup! Die Gastgeber gewinnen in Bologna zum vierten Mal nacheinander, obwohl Carlos Alcaraz für Spanien auf dem Platz steht.

Die Seriensieger aus Italien haben wieder zugeschlagen und zum vierten Mal in Folge den Davis Cup gewonnen. In Bologna bezwangen die Gastgeber in der Neuauflage des Vorjahresfinales Spanien um Topstar Carlos Alcaraz mit 2:1. Für das Heimteam ist es nach 1976, 2023, 2024 und 2025 der fünfte Triumph im traditionsreichen Nationenwettbewerb.

Lorenzo Musetti brachte seine Farben im ersten Einzel des Tages dank eines 6:7 (4:7), 6:2, 6:1 über Rafael Jódar auf die Siegerstraße. Nachdem Alcaraz souverän 6:2, 7:6 (7:4) gegen den French-Open-Finalisten Flavio Cobolli gewonnen hatte, fiel die Entscheidung im Doppel: Musetti und Andrea Vavassori wehrten dabei im zweiten Durchgang einen Satzball ab und setzten sich mit 6:2, 7:5 gegen das spanische Duo Alcaraz/Marcel Granollers durch.

Die Freude bei den Italienern war grenzenlos Die Freude bei den Italienern war grenzenlos © IMAGO/LaPresse

Tennis: Doppel wegen medizinischem Notfall unterbrochen

Die Doppel-Partie musste zu Beginn des ersten Satzes für mehrere Minuten unterbrochen werden. Auf der Tribüne war es zu einem medizinischen Zwischenfall gekommen. Ein Zuschauer wurde kurz darauf von Sanitätern auf einer Trage abtransportiert, ehe das Match fortgesetzt wurde.

„Das war das beste Doppel, das ich je gespielt habe“, sagte Musetti, dessen Landsleute ihm nach dem Matchball teils mit Freudentränen in den Augen um den Hals gefallen waren: „Danke an Andrea und das ganze Team, das das möglich gemacht hat. Ich bin sehr glücklich über den Sieg.“

Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger Alcaraz verpasste durch die Niederlage seinen ersten Titel im Davis Cup. Dabei musste der Gegner wie schon im Vorjahr auf den am Knie verletzten Topstar Jannik Sinner verzichten. 2025 hatte Italien die Spanier, die damals ihrerseits ohne Alcaraz angetreten waren, im Finale 2:0 geschlagen.

Das deutsche Team um den Weltranglistenersten Alexander Zverev war in Bologna bereits im Viertelfinale an Großbritannien gescheitert.