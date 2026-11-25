Die Italiener müssen in Bologna auf ihren größten Star verzichten - und haben im Viertelfinale mit einem Außenseiter mächtig Mühe.

Seriensieger Italien hat nur mit großer Mühe ein sensationelles Aus im Viertelfinale des Davis Cups abgewendet. Vor heimischem Publikum in Bologna setzte sich der Titelverteidiger mit 2:1 gegen Außenseiter Südkorea durch. Die italienischen Tennisprofis wollen auch ohne ihren verletzten Topstar Jannik Sinner zum vierten Mal in Folge den prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb gewinnen. Im Halbfinale am Freitag (16.00 Uhr) treffen die Gastgeber nun auf Tschechien.

Das Duell mit Südkorea wurde spannend, weil der Weltranglistensiebte Flavio Cobolli sein Einzel überraschend gegen Soonwoo Kwon, die Nummer 139 der Welt, mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) verlor. Matteo Berrettini und Andrea Vavassori sicherten das Weiterkommen aber mit einem 7:6 (7:2), 7:6 (13:11)-Erfolg im entscheidenden Doppel gegen Kwon und Hyeong Chung. Zum Auftakt hatte Lorenzo Musetti, zum Start des Jahres noch die Nummer fünf der Tenniswelt, mit 6:0, 7:6 (7:5) gegen Seongchan Hong gewonnen.

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Die Italiener müssen in Bologna wie im Vorjahr auf ihren größten Star verzichten. Der fünfmalige Grand-Slam-Sieger Sinner fehlt seit dem gewonnenen Wimbledonfinale gegen Alexander Zverev im Juli verletzt, er unterzog sich am Dienstag aufgrund anhaltender Knieprobleme einer Operation. Seine weitere Ausfalldauer wird auf drei Monate geschätzt.

Die deutsche Auswahl um den Weltranglistenersten Zverev spielt am Donnerstag (10.00 Uhr/tennis.de) ihr Viertelfinale gegen Großbritannien. Für das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sind auch Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und das Weltklassedoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz dabei. Ziel ist der erste Triumph seit 1993.