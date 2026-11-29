Der Spanier jagt mit seinem Team den Titel beim Davis Cup. Die Bedeutung ist für Alcaraz riesig.

Carlos Alcaraz hat in seiner noch jungen Karriere schon fast alle wichtigen Titel gewonnen – ein prestigeträchtiger Triumph für sein Heimatland fehlt dem Tennisstar aber noch. Entsprechend elektrisiert geht der Spanier am Sonntag (15 Uhr) in das Finale des Davis Cups gegen Italien. „Es ist der letzte Tag der Saison und vermutlich einer der wichtigsten Tage meines Lebens“, stellte Alcaraz vor dem Duell mit dem Heimteam in Bologna klar.

„Für mich war es immer ein Traum in dieser Position zu sein. Ich bin sehr stolz und sehr fokussiert“, betonte Alcaraz, der mit seinem Team im Halbfinale am Samstag locker den Deutschland-Bezwinger Großbritannien geschlagen hatte. Trotz der in der Tennisszene weit verbreiteten Kritik am Format ist der Nationenwettbewerb für Alcaraz eine besondere Herausforderung. „Es ist etwas anderes, für sein Land zu spielen. Die Emotionen sind sehr hoch und man gibt alles“, sagte er.

Zu einem absoluten Highlightmatch im Einzel wird es am Sonntag aber nicht kommen. Italien muss wie schon im Vorjahr auf den am Knie verletzten Topstar Jannik Sinner verzichten – damals gewannen die Italiener um den einstigen Weltranglistenfünften Lorenzo Musetti allerdings trotzdem. Sie schlugen Spanien, das 2025 seinerseits ohne Alcaraz angetreten war, im Finale mit 2:0.

Nun wollen die Italiener eine Revanche verhindern und nach den Titelgewinnen 1976, 2023, 2024 und 2025 den insgesamt fünften Triumph einfahren. Spanien kämpft hingegen um seinen siebten Titel im Davis Cup. Beim letzten Erfolg 2019 war der heute 23 Jahre alte Alcaraz noch zu jung.

DEINE MEINUNG

Seither hat er aber beinahe alle wichtigen Einzeltitel im Tennis gewonnen. Insgesamt holte er sieben Grand-Slam-Titel, bei jedem der vier Majors gewann er mindestens einmal. Auch bei den ATP Finals triumphierte er vergangene Woche. Lediglich eine Goldmedaille bei Olympia war dem Spanier bisher nicht vergönnt.