So sehen Sie Zverevs erstes Match nach dem US-Open-Triumph heute live

Alexander Zverev steht weniger als eine Woche nach seinem US-Open-Sieg wieder auf dem Platz. So verfolgen Sie das deutsche Auftaktspiel im Davis Cup im TV, Stream und Ticker.

Alexander Zverev ist weniger als eine Woche nach seinem US-Open-Triumph direkt wieder am Start. Entgegen der Beratung seines Teams bestreitet der Hamburger in Halle den deutschen Auftakt in der zweiten Qualifikationsrunde des Davis Cups. Deutschland trifft auf Kroatien.

Zverev bestreitet das erste Spiel am Samstag um 14.00 Uhr gegen Matej Dodig – die Nummer 171 der Welt. Im Anschluss geht es weiter mit der Partie zwischen Daniel Altmaier (Nr. 69) und Dino Prizmic (Nr. 103).

Alexander Zverev gewann in New York seinen zweiten Major Alexander Zverev gewann in New York seinen zweiten Major © IMAGO/Hasenkopf

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Am Sonntag geht das Davis-Cup-Programm direkt weiter. Um 12.00 Uhr treffen im Doppel die US-Open-Finalisten Kevin Krawietz und Tim Pütz auf das Weltklasse-Duo Nikola Mektic und Mate Pavic. Im Best-of-Three-Modus werden drei Siege für ein Weiterkommen benötigt.

Falls die deutsche Auswahl in den ersten drei Spielen eine Niederlage erleiden sollte, geht es direkt mit einem weiteren Match von Zverev weiter. Der Grand-Slam-Sieger würde im Anschluss an die Doppel-Partie gegen Dino Prizmic spielen.

Deutschlands letzter Titel ist 33 Jahre her

Alexander Zverev sendet mit seiner Teilnahme eine deutliche Nachricht an seine Konkurrenz. Er nimmt auch nach seinem zweiten Major-Sieg seinen Fuß nicht vom Gaspedal. Nach dem letztjährigen Halbfinal-Aus will er „dieses Ding mal gewinnen“.

Beim Davis Cup werden keine Punkte für die ATP-Weltrangliste vergeben. Vielmehr geht es – wie beim olympischen Tennisturnier – um Prestige und nationalen Erfolg. „Ich möchte sehr, sehr gerne Davis Cup spielen. Alle in meinem Umfeld versuchen, mich davon abzuhalten“, offenbarte Zverev in New York.

DEINE MEINUNG

Deutschland geht mit der Teilnahme Zverevs als Favorit in die Qualifikationsrunde. Deutschlands Traum ist der erste Davis-Cup-Sieg seit 1993. Beim Weiterkommen geht es am 24. November bei den Davis Cup Finals in Bologna weiter.

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