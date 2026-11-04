Wieder ein Marathon: Struff in Paris weiter dabei

Der Routinier bezwingt in Runde zwei den Argentinier Thiago Agustín Tirante in einem ganz engen Match.

Marathon-Mann Jan-Lennard Struff hat sich erneut durchgebissen und mit einer weiteren famosen Energieleistung das Achtelfinale beim Tennis-Masters in Paris erreicht. Der 36-Jährige setzte sich gegen den Argentinier Thiago Agustín Tirante 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:3) durch und setzte seinen starken Herbst fort.

„Es war ein brutaler Fight“, sagte Struff, nachdem er nach 2:23 Stunden seinen zweiten Matchball verwandelt hatte und zum dritten Mal in Paris die Runde der letzten 32 erreicht hatte. 2016 und 2019 war die deutsche Nummer zwei dort jeweils ausgeschieden.

Struff letzter Deutscher im Turnier

Struff, nach dem überraschenden Zweitrunden-Aus des neuen Weltranglistenersten Alexander Zverev gegen den Italiener Lorenzo Musetti einzig verbliebener Deutscher im Feld, trifft nun auf den Norweger Casper Ruud. Der frühere French-Open-Finalist hatte am Mittwoch Spaniens Jungstar Rafael Jódar glatt 6:3, 6:4 geschlagen.

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In Brüssel hatte Struff vor knapp zwei Wochen den französischen Top-Ten-Spieler Arthur Fils in drei Sätzen besiegt, eine Woche später kämpfte er den großen Novak Djokovic in Basel in einem Thriller nieder. Das Finale von Brüssel und das Halbfinale in Basel verlor er allerdings im Entscheidungssatz.