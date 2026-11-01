Ben Shelton könnte prominente Unterstützung bekommen: Ausgerechnet der ehemalige Erfolgstrainer von Carlos Alcaraz soll ihn zu großen Titeln führen. Auch mit Zverev arbeitete er bereits zusammen.

Sechs Grand-Slam-Titel gewann Carlos Alcaraz mit seinem ehemaligen Coach Juan Carlos Ferrero, auch die vorherige Zusammenarbeit mit Alexander Zverev verlief zumindest sportlich erfolgreich. Folgt nun die nächste große Herausforderung für Ferrero?

Der Spanier steht offenbar vor einer Rückkehr auf die ATP-Tour und könnte künftig ausgerechnet einen der gefährlichsten Konkurrenten seiner früheren Schützlinge trainieren.

Der ehemalige Coach von Alexander Zverev, Juan Carlos Ferrero, wird in Zukunft wohl US-Amerikaner Ben Shelton trainieren Der ehemalige Coach von Alexander Zverev, Juan Carlos Ferrero, wird in Zukunft wohl US-Amerikaner Ben Shelton trainieren © IMAGO/Paul Zimmer

Wie die britische Zeitung The Times berichtet, soll der Spanier ab Dezember zum Trainerteam des US-Amerikaners Ben Shelton stoßen. Der Weltranglisten-Vierte will damit offenbar den nächsten Schritt seiner Karriere einleiten, eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Shelton setzt auf Alcaraz-Erfolgstrainer

An Erfahrung mangelt es Ferrero nicht. Der ehemalige Weltranglistenerste betreute Alcaraz seit dessen Jugend und formte den Spanier zu einem der erfolgreichsten Spieler seiner Generation. Gemeinsam feierten sie sechs Grand-Slam-Triumphe und den Sprung an die Weltranglistenspitze, ehe ihre Zusammenarbeit im Dezember 2025 überraschend endete.

Zwischen Juli 2017 und Februar 2018 arbeitete er auch mit der neuen Nummer eins, Alexander Zverev, zusammen, ehe sie nach unterschiedlichen Vorstellungen getrennte Wege gingen. Nun könnte der frühere Coach dem Deutschen als Trainer eines direkten Konkurrenten wieder begegnen.

Nach einer Auszeit hatte Ferrero zuletzt bereits angekündigt, 2027 wieder als Trainer auf der Tour arbeiten zu wollen. Eine Vereinbarung mit einem Spieler sei getroffen, dessen Identität am 9. November bekannt gegeben werden solle. Das sagte Ferrero im Interview mit Eurosport Spanien. Nun deutet vieles auf Shelton hin.

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Neue Konkurrenz für Zverev?

Der 24-Jährige müsste sich dafür nicht von seinem bisherigen Coach trennen. Vielmehr soll Ferrero künftig an der Seite von Bryan Shelton arbeiten, dem Vater und langjährigen Trainer des US-Amerikaners. Für Ferrero wäre es die nächste Zusammenarbeit mit einem Spieler, der das Potenzial für große Titel mitbringt.

Shelton hat sich längst unter den besten Spielern der Welt etabliert, im September erreichte der Linkshänder erstmals das Finale der US Open. Dort setzte sich bekanntermaßen Zverev in vier Sätzen durch. Doch Shelton hat damit bereits bewiesen, dass er bei einem Grand-Slam-Turnier um den Titel mitspielen kann. Was ihm bislang fehlt, sind die letzten paar Prozente – und die soll wohl künftig Ferrero herauskitzeln.