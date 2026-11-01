Mit einem 6:1, 6:4 gegen Alex de Minaur holt sich der Spanier den zweiten Turniersieg nach seiner Verletzungspause.

Carlos Alcaraz hat Zverev-Bezwinger Alex de Minaur keine Chance gelassen und das Finale beim ATP-Turnier in Wien gewonnen. Der spanische Topstar setzte sich am Sonntag gegen den Australier 6:1, 6:4 durch und sicherte sich seinen zweiten Titel seit der Rückkehr aus monatelanger Verletzungspause.

De Minaur, der am Samstag den neuen Weltranglistenersten Alexander Zverev im Halbfinale in einem Drei-Satz-Krimi geschlagen hatte, war gegen Alcaraz‘ Wucht vor allem im ersten Satz klar unterlegen und verlor im siebten direkten Duell zum siebten Mal. Für den Mann aus Murcia war es der erste Erfolg in Wien, bei seiner zuvor einzigen Teilnahme hatte er 2021 im Halbfinale gegen Zverev verloren.

Alcaraz sicherte sich den 28. ATP-Einzeltitel seiner Karriere, unter den aktiven Profis liegen nur Novak Djokovic (102) und Jannik Sinner (28) vor ihm. Zverev steht weiter bei 26 Turniersiegen. Zuletzt hatte Alcaraz Anfang Oktober das Turnier in Tokio gewonnen.